Séverine Frerson: "Facile da bere e da abbinare, così lo champagne conquista i giovani"

LONDRA. Piacevole da bere, facile da abbinare, capace di stampare un sorriso sulle labbra di chi lo beve. Così lo champagne può conquistare i giovani. Il tutto unito all’eleganza di un bouquet che prende in prestito dalla natura, in particolare dai giardini, le sue essenze più identitarie: fiordaliso, violetta, orchidea bianca, peonia. È la formula di Séverine Frerson, prima chef de cave della maison di champagne Perrier Jouët, una delle poche donne al mondo a fare questo mestiere. Aveva solo quindici anni quando decide che l'enologia sarebbe stata la sua vita, decisione a cui è rimasta sempre fedele, anche quando qualcuno ha provato a scoraggiarla, argomentando che quello del vino era un mondo di uomini. Ma per lei, che pur nata in Champagne non proviene da una famiglia di viticoltori ma che sin da bambina ha respirato e amato i profumi delle vigne visitate con amici che coltivavano vigneti a Verzenay, “uomo o donna è la stessa cosa. Quello che conta è la professionalità che per me deriva un blend di passione, memoria e intuito”. A cui si aggiunge la bellezza dell’arte, intrinseca nello stile della Maison. “Arte e natura sono i must di Perrier Jouët”, dice Frerson. L’abbiamo incontrata a Londra, in occasione della presentazione della nuova annata di Perrier Jouët Belle Epoque Blanc de Blancs 2012.

Perrier Jouët viene identificato dal consumatore per la sua bottiglia rivestita di fiori, da dove nasce questa passione?

“I fiori e la stessa natura sono espressione di un valore storico per la maison. Pierre Perrier, fondatore dell’azienda, era un botanico, scrisse un sacco di libri sul tema, la sua casa ad Epernay è totalmente immersa nel verde. Valore che va a braccetto con l’arte: la maison è espressione dell’art nouveau, e all’interno c’è una magnifica collezione privata: abbiamo due opere di Henri de Toulouse-Lautrec, sculture di Rodin, lampadari di murano e lavoriamo con artisti - come il duo austriaco Katharina Misher e Thomas Traxler - che amano rappresentare la natura con cui abbiamo creato dei pezzi unici, diventati simbolo della maison stessa. Tra queste, abbiamo creato un tavolo che rappresenta un albero: durante le visite, la gente l’abbraccia e l’opera diventa qualcosa di animato, è irresistibile. In duecento anni sono stati raccolte molte opere diventate simboliche e la storia dell’arte va di pari passo con quella del vino: abbiamo una cantina con vecchie annate dal 1825”.

Ritratto d'Yvette Guilbert di Toulouse Lautrec

Lei è la prima chef de cave al femminile della maison in oltre duecento anni di storia, che cosa l’ha portata a scegliere questa carriera?

“Mi piace l’arte del blending, i mesi più belli sono febbraio e marzo in cui lo champagne prende vita. E adoro anche la vendemmia: quando assaggio le varietà, in agosto, vengono fuori degli aromi unici che poi con l’alcol andranno a modificarsi per diventare lo champagne di domani. E ogni fase della creazione suscita dei sentimenti e delle sensazioni uniche”.

Che effetto fa essere la prima donna a rivestire un ruolo strategico per la maison, sta cambiando qualcosa nel mondo del vino?

È vero io sono la prima chef de cave, ma prima di me c’è stata Adelaide Jouët (giovane donna dei primi dell’Ottocento, proveniente da una famiglia di mercanti della Normandia, moglie del fondatore Pierre Perrier, ndr), e per me è molto bello essere la sua successora, è stata la prima donna importante per la maison. La vedo come una donna indipendente e di carattere, proprio come me Lei accoglieva la gente e organizzava eventi per gli ospiti. Per me non è difficile avere questo ruolo, anzi. Uomini e donne sono complementari. Abbiamo differenti sensibilità e modi un po’ diversi di degustare, e questo per me non è un problema, anzi una ricchezza. Nel mio team ho persone differenti, e ciascuna ha un suo talento e una sua forza peculiare nel percepire fiori, frutta e spezie. Essere uomo o donna non è un problema. Ad esempio, non assaggerei mai i vini da sola: è un'esperienza che voglio sempre condividere con gli altri".

Lo champagne da qualche anno è sceso dal piedistallo e pur mantenendo la sua natura elegante ha conquistato il mondo, anche quello dei giovani, qual è il segreto del suo successo?

“La firma di Perrier Jouët sta nell’essere elegante, complesso ma diretto. E in questo il cibo dà un contributo importante: è molto bello lavorare con i piatti e con l’abbinamento, il nostro è molto gastronomico, ideale a tavola, facile da bere e da abbinare. Ma il successo dello champagne sta anche nel suscitare un sorriso a chi lo degusta: quando vedo la gente bere felice, per me lo scopo è raggiunto. E questa è la chiave per conquistare i giovani. Noi abbiamo due linee, Belle Epoque che è la fascia più alta, con il Blanc the Blancs che è la quintessenza, e poi una linea più classica e meno costosa ma sempre molto identitaria”.

Quali sono i mercati più significativi per la maison?

“Il Giappone e l’Inghilterra hanno un ruolo molto importante, ma anche quello italiano sta crescendo, lavoriamo con Antinori che ci distribuisce. In Italia è molto apprezzato perché ideale per la gastronomia, fine e delicato nell’abbinamento, il Blanc de Blancs è perfetto, ad esempio, con scaloppine o carpaccio, condito solo con limone e olio di oliva. La cena poi è un momento magico, e il nostro Belle Epoque è un sogno con i formaggi italiani come il parmigiano.”.

Chi sono i vostri competitor più temibili nei mercati internazionali, in termini assoluti?

“Borgogna è il nostro competitor per eccellenza, ma anche Bordeaux e Barolo. Ma ricordiamo che a livello globale le bollicine rappresentano poco più del 10%”.

Che cosa pensa dei vini italiani?

“In Toscana ci sono vini molto interessanti, mi piace molto il Brunello Biondi Santi che ho degustato a Firenze. Ma sono molte le regioni che offrono numerosi vini belli e interessanti, in questo Italia e Francia sono molto simili. Mi piace anche il prosecco”.

La nuova annata 2012 del Perrier Jouet Blanc de Blancs

Perrier-Jouët Belle Epoque Blanc de Blancs: la storia

Perrier-Jouët Belle Epoque Blanc de Blancs è nato nel 1993 per celebrare il nuovo millennio. Ma non esce tutti gli anni, anzi. La maison Perrier-Jouët produce le sue cuvée Belle Epoque solo in anni di condizioni perfette. L’ultima uscita è l’annata 2012, caratterizzata da inverno mite seguito da una primavera fresca e umida, che ha portato alla fioritura tardiva delle viti. L’estate è stata calda da metà luglio fino alla fine della vendemmia, favorendo la maturazione delle uve. Ciò ha dato vita a un vino ben equilibrato, di carattere e dal potenziale di lungo invecchiamento. Nel calice si presenta con colore luminoso, al naso fiori e frutta bianca, grande raffinatezza e persistenza.