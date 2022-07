Ecco cosa bere per accompagnare i piatti di questa settimana

Se la scoperta del mondo del vino è un’avventura affascinante, il suo abbinamento con il cibo offre spunti ancora più interessanti, a volte provocatori e intriganti. Per accostare l’etichetta giusta alla ricetta servita in tavola, è fondamentale avere curiosità e un po’ di passione, ma è anche importante decifrare i componenti di sapore dei principali ingredienti e capire cosa vogliamo valorizzare e cosa magari compensare con le caratteristiche dell’etichetta che scegliamo. E se non ci sentiamo all’altezza del compito, meglio chiedere aiuto a un professionista che ci sappia consigliare e orientare tra gusto e golosità.



Per il menù di questa settimana, noi l’abbiamo fatto con Valentina Bertini, wine corporate manger del gruppo Langosteria, ovvero il progetto che Enrico Buonocore ha avviato ormai 15 anni fa a Milano con il primo ristorante a cui si sono poi aggiunti il Bistrot, il Café e l’ultimo nato Langosteria Cucina, ma anche un locale a Paraggi, in Liguria, e il primo fuori dai confini nazionali con la Langosteria Parigi, proprio dietro al Louvre. Ecco i suoi consigli.

Strudel salato di funghi e melanzane di Eleonora Cozzella 11 Luglio 2022 di Eleonora Cozzella

“Con un antipasto di carattere come lo strudel salato di funghi e melanzane suggerisco un Ca’ del Bosco Vintage Collection Satèn 2017. Questo metodo classico Franciacorta Satén, dal colore giallo dorato leggero, attraverso le sue bollicine sottili e il sorso sapido e fresco accompagna il piatto esaltandone i sapori e favorendo il boccone successivo”.

Gli spaghetti alla puttanesca di Laura Mari 12 Luglio 2022 di Laura Mari

Per accompagnare un classico come gli spaghetti alla puttanesca, Valentina suggerisce di andare a sud. “Proporrei un Costa d'Amalfi Bianco Marisa Cuomo 2021: un vino bianco, sapido e minerale, di grande equilibrio. L’abbinamento a questo primo piatto gustoso e ricco di sapori, aiuta a bilanciare il condimento esaltandone il gusto deciso e aromatico in bocca”.

Il grongo alla ligure di Eleonora Cozzella 13 Luglio 2022 di Eleonora Cozzella

Tutto regionale è il gioco di abbinamenti tra il secondo piatto e il vino. “Con il grongo alla ligure porterei in tavola il Rossese di Dolceacqua Terre Bianche 2021. Un vino che proviene dalla vite di Rossese coltivata su terrazzamenti liguri, intenso ed elegante. In bocca è sempre fresco, morbido e sapido; i suoi tannini poco spiccati lo rendono perfetto come abbinamento con questo pesce e gli permettono di essere servito a una temperatura più bassa nelle calde estati”.

I fiori di zucca con ricotta di Laura Mari 14 Luglio 2022 di Laura Mari

Per il contorno, torniamo in Campania con una proposta originale: abbinare i fiori di zucca alla ricotta con l’Asprinio d’Aversa Vite Maritata 2021 della cantina I Borboni. “Si tratta di un vino che nasce dalla tradizione etrusca di "maritare" la vite rampicante a degli alberi di pioppo. Ha un bel colore giallo paglierino, profumi di fiori bianchi, agrumi, frutta di polpa bianca. Il suo sorso teso e vibrante permette di gustare questa ricetta in maniera perfetta”.