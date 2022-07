Bela Gil: "Io, figlia di Gilberto, innamorata dell'Italia, vi racconto il mio Brasile vegano e colorato"

Suo padre, Gilberto Gil, è uno dei più importanti musicisti e cantanti brasiliani di sempre; amico fraterno e collaboratore storico del cantante Caetano Veloso, è stato anche ministro della Cultura in Brasile. Per Bela Gil, chef, autrice di libri di cucina e personaggio televisivo molto popolare nel suo paese (la sua pagina Instagram è seguita da più di 1 milione e mezzo di followers), il più grande dono ricevuto dal padre è stato l’amore per la terra e la tradizione gastronomica brasiliana. Grazie ai legami di Gilberto con l’Italia ed in particolare con il Piemonte, in virtù dell’amicizia con Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, Bela ha frequentato nel 2019 un master all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, e successivamente, tornata in Brasile, si è dedicata ai suoi programmi tv e a promuovere sui social e con i suoi libri un’alimentazione sana e sostenibile.

In piena pandemia ha aperto a San Paolo il suo primo ristorante, vegano e vegetariano, Camélia Òdòdó, dove si gustano piatti di cucina creativa non solo brasiliana con prodotti esclusivamente biologici. Nelle sue preparazioni utilizza spesso i fiori per insaporire e impreziosire le sue ricette e anche i cocktail che vengono serviti al “Cafe & Bar organico”. «Mi piace esplorare l’universo delle verdure, che va ben oltre l’ordinario», spiega Bela a Il Gusto dal suo ristorante a Vila Madalena, «l’abbondanza della natura offre una molteplicità di ingredienti che si possono usare per creare piatti semplici, gustosi e originali».

Bela Gil, che futuro vede all’orizzonte per la cucina vegana?

«Credo rappresenti il futuro. Diventerà mainstream per questioni connesse alla salute, all’ambiente, al cambiamento climatico, alla politica e ai diritti degli animali. Più di un decennio fa, essere vegetariani, soprattutto vegani, veniva considerata una scelta estremamente particolare in occidente. Andare fuori a cena in un ristorante comune o in un ristorante stellato, era quasi impossibile per un vegano. Oggi, qualsiasi ristorante di un certo livello ha almeno un piatto vegano da presentare in carta e questa proposta si sta estendendo ai ristoranti e ai caffè più famosi. Quindi penso che le persone stiano acquisendo col tempo una maggiore familiarità con il concetto di cucina vegana e stiano di fatto scoprendo tutti i sapori incredibili che può offrire il regno delle piante».

La cucina brasiliana si può definire una sinfonia di sapori?

«Sicuramente è una miscela di almeno tre forti culture culinarie: quella indigena, quella portoghese e quella africana. Durante il periodo della colonizzazione la gente usava alcuni termini in portoghese per distinguere i cibi originari della terra brasiliana da quelli importati dal Portogallo o dall’Africa. Usavano l’espressione “cibo della Terra” per designare gli ingredienti autoctoni come il frutto della passione, l’ananas, il mais, il cacao. E “cibo del Regno” per gli ingredienti portoghesi come la farina di frumento. Con “cibo della Costa” ci si riferiva invece a quelli africani come olio di palma, gombo, ibisco o igname. Si può quindi dire che la cucina brasiliana sia stata effettivamente orchestrata come una sinfonia».

Che cosa hanno in comune la cucina e la musica a suo parere?

«Chi sa suonare uno strumento o sa cucinare un pasto è di per sé un artista. Musica e cucina sono due espressioni della creatività umana nate dalla capacità di “pensare” con le nostre mani».

Ha studiato a Pollenzo. Che ricordi ha del periodo all’Università?

«Ho avuto il vero privilegio di vivere con la mia famiglia in un piccolo borgo ed è stata un’esperienza favolosa. Potevo andare a fare la spesa al mercato o a comprare tutti i giorni ingredienti freschissimi direttamente dai contadini locali. Ogni sera cucinavo a casa per la mia famiglia o per gli ospiti che venivano a trovarci, tanti amici, persone speciali che abbiamo incontrato a Bra e che mi hanno arricchita enormemente. E’ stato un periodo prezioso per la mia vita. Non dimentico gli insegnanti fantastici e i viaggi che abbiamo fatto con gli altri studenti dell’Università».

Ha un piatto del cuore della cucina di Langhe e Roero.

«Da vegetariana ho apprezzato molto i tajarin col tartufo, in particolar modo quelli preparati dall’Osteria del Boccondivino di Bra, un’istituzione della cucina locale».



La sua cucina ama i fiori. Come nasce questa passione?

«Ho capito che i fiori possono trasmettere ancora più gioia in un’esperienza culinaria. Sempre nella giusta quantità. Nel menu del ristorante propongo un’insalata di piante selvatiche commestibili che hanno fiori diversi che rendono il piatto un piccolo e meraviglioso giardino».

C’è invece un piatto del suo Camélia Ódódó che piace di più ai suoi due figli?

Flor ha seguito le mie orme, ama cucinare e mangiare, proprio come me. Mi ha perfino aiutata nella creazione della limonata Tie-dye che è uno dei nostri bestseller al ristorante. E’ fatta con tè ai fiori di pisello al mirtillo che rende la bevanda blu, ma aggiungendo del succo di limone, acido, la colorazione diventa rosa. Il piatto preferito di Flor è la Bela Tigela Oriente, ispirato ai pasti che cucinavo molto a casa per lei quando era piccola. E’ composto da soba noodles, tempeh grigliato, alimento della cucina indonesiana, verdure saltate e insalata. Accompagnato con una salsa tahini a base di sesamo e una salsa di carote e zenzero. Nino, invece, come un piccolo italiano, ama le pappardelle al pesto».

In che modo suo padre Gilberto Gil le ha trasmesso il senso di rispetto per la Terra Madre e la biodiversità?

«Mio padre mi ha insegnato a rispettare tutte le creature che abitano il nostro pianeta fin dal giorno in cui sono nata. Me lo ha insegnato con il suo esempio. E’ sempre stato molto compassionevole e amorevole con tutti e in tutto. Il suo amore per la musica e tutti i passi che ha fatto come uomo e come artista mi hanno indicato la strada: l’importante è amare, apprezzare e rispettare il proprio lavoro e tutto ciò che è legato ad esso. Ma c’è stato un momento speciale, quando avevo 15 anni, in cui mi ha regalato un libro intitolato “Autobiografia di uno Yogi” di Paramhansa Yogananda, che ha davvero cambiato la mia mente e il mio modo di percepire la natura, la vita, e la realtà che mi circonda».

A suo padre ha dedicato un drink che viene servito nel bar del suo ristorante. Gilberto Gil ha da poco compiuto 80 anni e il 9 luglio suona a Umbria Jazz il suo unico concerto italiano. Avete fatto un brindisi tutti insieme?

«Sì certamente, abbiamo fatto una bella festa. Il suo cocktail non poteva mancare Lo abbiamo ribattezzato “Gil Tônica”. Ai miei genitori è sempre piaciuto organizzare pranzi e cene a casa. Poi qualche anno fa mio ??padre ha iniziato a bere Gin Tonic durante alcuni di questi incontri di famiglia, così gli amici simpaticamente hanno preso l’abitudine di chiamare il drink “Gilberto Gin” e a volte anche “Gil Tonica”. Quando mi sono messa al lavoro sul menu del ristorante, ho pensato che fosse un’idea carina creare un drink d’autore, con tonalità di colore accese, e dedicarlo ai gusti di mio padre. Per prepararlo usiamo il gin dal fiore Clitoria Ternatea, prodotto in Portogallo. Il suo colore varia da un azzurro intenso al lilla in base al riflesso della luce».



Il vostro caro amico di famiglia Caetano Veloso, icona della canzone brasiliana, compie anche lui quest’estate 80 anni. Che cosa gli cucinerà per la sua cena di compleanno?

«Caetano è un cliente assiduo al Camélia e mi ha fatto enormemente piacere che abbia apprezzato tutti i piatti che ha potuto assaggiare nelle tante visite che ha fatto da noi al ristorante. Quindi so che potrei proporgli tranquillamente il solito menu anche per la sua festa di compleanno. Se però devo pensare a qualcosa di speciale preparerei come antipasto i nostri patacones, fettine di platano fritto, a seguire la strepitosa moqueca, con platano, peperoni e pomodori in un brodo di olio di dende con latte di cocco fatto in casa. E per concludere come dessert, la star della serata: la torta banoffee, una versione light del famoso dolce inglese. Le banane vengono tagliate a fette su un crumble di farina d’avena croccante e salsa toffee al caramello, poi ricoperte da una panna montata al cocco e granella di cacao».