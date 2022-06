A Venezia una super collezione di agrumi rari: oltre 400 varietà

Il primo grande collezionista di agrumi fu Cosimo I de’ Medici nel 1500, il quale ne promuoveva la coltivazione in vasi nelle limonaie. Oggi, a distanza di secoli, diverse tipologie di agrumi possono essere ammirate al Giardino di Boboli a Firenze e al Giardino della Villa Medicea di Castello. Tesori botanici come limoni, cedri, pompelmi, citrangoli, melangoli, chinotti, mandarini, limette, pummeli. Ma è Venezia il luogo che, come un ponte tra epoche lontane, esprime pienamente l’evoluzione della “citromania” e anche della pionieristica collezione citrografica medicea, grazie al lavoro di un gruppo di giovani veneziani appassionati di agrumi rari. In particolar modo di quelli coltivati e studiati dalla Todolì Citrus Fundacion in Spagna a Palmera, nella provincia di Valencia, su un terreno di 45 mila metri quadrati, con un microclima perfetto per la coltivazione degli agrumi ai margini del Mar Mediterraneo.

Qui Vicente Todolì, curatore d’arte spagnolo, direttore artistico di Pirelli HangarBicocca, segue personalmente le attività della Fondazione che ha come finalità la conservazione e lo studio delle oltre 400 varietà di agrumi coltivati. Considerata la grande produzione, la Fondazione distribuisce una parte del raccolto anche a diversi ristoranti e ai ragazzi di Venezia dell’associazione Microclima, che promuove l’educazione ambientale attraverso l’arte e le contaminazioni con la cucina. Grazie all’impegno di Paolo Rosso, fondatore dell'associazione Microclima, gli agrumi rari sono tornati sul mercato della Serenissima. Al mercato di Rialto e a Spiazzi nel sestiere di Castello espongono e distribuiscono regolarmente delle varietà rare di agrumi. Bisogna seguirli sui social (o sui canali di Venezia, dove si muovono con la barca) per sapere dove trovarli.

A Venezia, un tempo, c’erano i Naranzéri, i venditori di agrumi, attivi fin dal Medioevo. Gli agrumi provenivano dall’Abruzzo, dalla Puglia e da molti altre regioni affacciate sul bacino Mediterraneo. «Le loro botteghe erano prevalentemente a Rialto - spiega Rosso - dove, dal 1530 circa, potevano contare sui depositi ricavati al pianterreno del Palazzo dei Camerlenghi. Gli agrumi erano così ricercati che per averne in abbondanza se ne permetteva la vendita anche ai marinai delle navi che li portavano a Venezia. Dal 1767, naranzéri potevano essere soltanto coloro che dimostrassero di essere cittadini veneziani».

Proprio dove è ubicata una delle sedi della Biennale, si trova anche lo spazio “Microclima” alla Serra dei Giardini, un’orangerie costruita per preservare le piante esotiche utilizzate durante la Biennale. Oggi è un centro culturale che accoglie attività eterogenee legate alla conoscenza della natura con incursioni in ambito gastronomico e culinario. La collaborazione con la Fondazione di Todolì va in questa direzione. «Sui terreni di Palmera la coltivazione degli agrumi rari procede a grande ritmo, la Fondazione è in piena attività di distribuzione ed è sempre più votata verso una completezza che include la distribuzione e la vendita, che però non sono il fine, sono complementari, perché la conoscenza resta l’obiettivo primario». L’intenzione di Todolì è quella comunque di estendere la ricerca all’ambito gastronomico: «vorremmo dimostrare che una cucina a base di agrumi è più salutare e che questi frutti hanno proprietà preziose».

Dai primi piatti freddi fino ai dolci, per le ricette di cucina con gli agrumi c’è solo l’imbarazzo della scelta. Fra tutti spicca il limone di cedro, da alberi originari del Marocco, certamente versatile per gli usi culinari: il nome botanico Rhobs El Arsa si traduce dall’arabo come “pane del frutteto”, probabilmente in relazione al frutto proibito del Giardino dell'Eden. È una varietà molto popolare in Marocco ed è considerata un ibrido di limone e cedro generato naturalmente e selezionato a livello locale. La crosta può essere più o meno ruvida, di colore giallo-arancio e di sapore amarognolo. E’ solo una delle centinaia di varietà di agrumi che Todolì e i nuovi Naranzèri di Venezia stanno facendo conoscere ed assaggiare a molte persone in Italia e non solo.