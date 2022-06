Quel matrimonio tra bollicine e moda che dà valore alla Lombardia

Moda, innovazione e vino non sono mai stati così vicini. Non solo geograficamente, ma anche dal punto di vista dello sviluppo commerciale e culturale. Un sistema di vasi sempre più comunicanti che trova nella Franciacorta e in Milano (a meno di un’ora d’auto di distanza) le due fonti da cui attingere per «creare valore», come ama ripetere il presidente del Consorzio bresciano, Silvano Brescianini. Non a caso negli spazi del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia meneghino va in scena il Festival Franciacorta: evento inserito nel calendario della Fashion Week, che riunisce sotto lo stesso tetto 45 cantine per far assaporare ai fashion e wine lover un’eccellenza italiana da oltre 20 milioni di bottiglie prodotte nel 2021 e confermare – qualora ce ne fosse ancora bisogno – che quando il Sistema Italia fa squadra si possono superare anche le crisi più dure.

Tanto che, come nel caso del Franciacorta, dopo le secche del Covid e la ripartenza a singhiozzo dello scorso anno, il 2022 si è aperto con una richiesta fortissima: «Complice la voglia di convivialità, di ritorno alla socializzazione, con la piena ripartenza del canale Horeca, ad oggi abbiamo in magazzino meno bottiglie di quante ce ne chiede il mercato», rivela Brescianini. Un risultato che è garanzia del percorso intrapreso dal Consorzio e che avvicina, per eccellenza, il territorio al mondo della moda. Il sodalizio non è nuovo. A Milano, per esempio, la Vendemmia di Via Montenapoleone rappresenta forse l’apice di questo pairing. E diverse aziende agricole del Consorzio ne sono state protagoniste. Ospitate da alcuni brand dell’alta moda italiana, cantine come Ca’ del Bosco, Berlucchi e Barone Pizzini hanno avviato delle collaborazioni che ancora durano nel tempo con maison come Gucci o artigiani di eccellenza come il calzaturificio Fratelli Rossetti e le penne Montblanc. L’idea è chiara: fare sponda per promuovere lo stile Made in Italy; che passa anche per un buon calice di bollicine da far gustare ai top client internazionali alla ricerca di un sorso d’Italia da gustare e indossare.

D’altronde, stiamo parlando del primo vino italiano prodotto esclusivamente con il metodo classico della rifermentazione in bottiglia ad avere ottenuto il massimo riconoscimento enologico Docg. Un attestato di eccellenza che ha tenuto anche nel biennio 2020-21, quando le bottiglie vendute sono calate del 20% a causa della pandemia e nonostante la scoperta di canali nuovi come l’eCommerce e la grande distribuzione. «Ma parliamo ancora di numeri piccoli – ricorda Brescianini – il motore vero per le aziende del nostro consorzio sono gli eventi, gli incontri dal vivo che finalmente stanno ripartendo così come le uscite al ristorante. Certo, speriamo che la situazione regga. Quello che sta succedendo nell’Europa Orientale ci preoccupa. E per quanto piccolo per noi fosse il mercato russo, le ripercussioni rischiano di farsi sentire a tutte le latitudini del Vecchio Continente». Per questo diventa sempre più necessario fare squadra: «A differenza del mondo del vino, quello della moda ha saputo raccontarsi meglio, far emergere quel valore che sta dietro al lavoro di uomini e donne, designer e creativi che hanno cementato la qualità del Made in Italy al di là della quantità», afferma Brescianini. Anche perché, come per la moda, anche dietro al mondo del vino si nasconde un mondo di saperi, investimenti, ricerca e innovazione che nulla hanno da invidiare a quanto succede, per esempio, Oltralpe.

«Spesso, per chi lo guarda da fuori, il mondo agricolo sembra statico. Eppure, è attraversato da una forte evoluzione che solo pochi anni fa era impensabile. Grazie alla tecnologia, per esempio, abbiamo una mole di dati e informazioni che i nostri nonni si sognavano. Questo ci aiuta a far emergere la qualità intrinseca dei nostri prodotti. Al pari di quello che fa la moda, anticipando e dettano nuovi trend di consumo», ricorda Brescianini. L’importante, insomma, è sapersi distinguere. Anche a tavola, come confermato dalla cena di gala che ha anticipato il Festival Franciacorta, tenutasi il 16 giugno nella cornice di Palazzo Borromeo D’Adda a Milano e firmata dallo chef Davide Oldani. Ma soprattutto in vigna. «Penso che il futuro del vino faccia rima con biodiversità. Solo promuovendola, sostenendola con scelte aziendali rispettose dell’ambiente e della vita in tutte le sue forme, sapremmo migliorare i risultati già raggiunti e promuovere il nostro territorio e l’Italia tutta all’estero», conclude Brescianini.