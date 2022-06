"Al ristorante è fondamentale far sorridere": Parola di Nadia a Iseo

“Voi che lavorate al ristorante, che siete sempre in mezzo alle persone, dovete fare come i clown del circo: far sorridere la gente anche se si ha la morte nel cuore”. Asia, 19 anni, aiuto in sala della nonna, la grande cuoca e ristoratrice Nadia Vincenzi, sopra la mascherina nera aveva gli occhi lucidi: aveva saputo che la sua cagnetta di razza Corso, Bella, sette anni, aveva seguito la figlioletta Zoe, due anni e mezzo, oltre il Ponte dell’ Arcobaleno, uccise dalle polpette avvelenate lanciate in giardino da un vicino di casa. Non ce l’ha fatta ed ha raggiunto la mamma, Emanuela e la sorellina Sofia dal veterinario, anche se non c’era più nulla da fare se non una denuncia penale e civile.

La nonna, Nadia Vincenzi, “come torre ferma che non crolla già mai la cima tra l’ ondeggiar dei venti” è rimasta al posto di comando, tra la cucina e la sala del suo nuovo splendido ristorante, non trasmettendo a nessuno dei trenta clienti festanti che riempivano la sala il suo dolore e la sua rabbia. Romagnola d’origine, i primi anni nella ristorazione passati, con il fratello Bobo, in Molise, tra Termoli e Guglionesi, da anni si è trasferita nel Bresciano: prima ad Iseo, poi a Castrezzato, poi ad Erbusco, nell’ ex Mongolfiera dei Sodi della famiglia Coppini, di proprietà di Vittorio Moretti, boss bresciano di supermercati e cantine (Bellavista, L’Albereta che fu di Gualtiero Marchesi…) e da pochi mesi, a 75 anni, si è rimessa in gioco in questo fantastico verdissimo panoramico angolo di lago, poco fuori e prima di Iseo. Lasciata la macchina negli ampi parcheggi (il ristorante fa parte, pur separato, dell’ hôtel Mirabella) un breve camminamento nel verde e fiori multicolori, affacciato da un 200 metri d’altezza sull’intero lago d’Iseo, eccovi, oggi, nella meravigliosa veranda per la bella stagione, tutta a grandi vetrate.

Tra i tavoli ben distanti, Nadia ed il suo gruppetto di giovani e corretti aiutanti, vi prenderanno per la gola con la loro cucina di pesce, di cui a mio parere Nadia Vincenzi è la regina in Italia. La qualità della grande materia prima si unisce alla semplicità magistrale delle esecuzioni: è costosa ma anche un capolavoro la sua zuppa di pesce dove anche la razza, l’arzilla, vi si scioglie fragrante in bocca. Si può aprire con il polpo e mousse di patate, con i crudi ben assortiti, con gli antipasti cotti come gli scampi in crosta di farina di riso o gli spinaci scottati con capesante dell’Adriatico e caviale Calvisius dell’ Agroittica della bresciana Calvisano (secondo produttore al mondo con 30 tonnellate l’ anno dai suoi 300 mila storioni). Dal fratello Bobo, dalle colline attorno al ristorante di lui, RiBo, a Guglionesi (Campobasso), arrivano leccornìe della campagna molisana, in particolare formaggi e la ricotta che riempie i tortellini, accompagnati da gamberi crudi e bagnati leggermente di fumetto di pesce al vino bianco. Al secondo la zuppa monumentale o quello che volete dal mare prima dei dolci casalinghi: io mi sono pappato un magistrale corposo zabaglione al Marsala Florio riserva.

Menu degustazione a 110 euro, pasto medio completo alla carta sui 130-140: non pochi, ma sono per la felicità degli occhi e del palato.

NADIA

Iseo (BS) Località Clusane - Via Mirabella 34



Chiuso lunedì. Martedì, mercoledì e giovedì aperto solo la sera; aperto anche a mezzogiorno venerdì sabato e domenica

Provato il 28-5-2022

Voto: 16/20

Posizione: 4 stelle su 5

Ambiente: 4 stelle su 5

Servizio: 3 stelle su 5

Vini: 3 stelle su 5