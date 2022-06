Brasilena, spuma, orzata. Il revival è tutto da bere di Luisa Mosello

Le bibite, spesso proposte in confezioni dal sapore vintage, vivono un momento di rinascita: perfette da consumare lisce ma anche usate per diluire la birra o preparare un cocktail. Alcune, nonostante il nome fuorviante, sono 100% made in Italy, altre sono diffuse in tutto il mondo