A volte il cibo nel piatto è questione di decoro

Ogni anno, in primavera, c’è una festa diffusa che dura un intero weekend e coinvolge 45 città italiane che hanno tutte una cosa in comune: sono le Città della Ceramica, ossia quei centri dove da sempre gli artigiani hanno lavorato, cotto e decorato la terra

per farne oggetti d’uso e d’arredo. In ognuna di queste città esiste una specifica tradizione, fatta di forme diverse, colori o particolari decori che sono legati alla storia del luogo o a una precisa ricetta. Da Ascoli a Savona, da Deruta a Nove, da Gubbio a Sciacca, la ceramica diventa protagonista assoluta: le botteghe, i laboratori e i musei sono aperti e ospitano iniziative per coinvolgere il pubblico.



La festa si chiama Buongiorno Ceramica e quest’anno si tiene il 21 e 22 maggio, declinandosi in eventi e iniziative diverse per ognuna delle città coinvolte. Se pensiamo al cibo non solo come a un alimento ma allarghiamo lo sguardo a tutto ciò che gli sta intorno, viene facile considerare anche il piatto, la ciotola, la caraffa o il vassoio nel quale viene consumato o cucinato. È nato prima il piatto o la ricetta? A volte sono nati insieme, come nel caso del peposo di Impruneta: la ricetta tipica dello spezzatino di carne stracotto in un coccio di terracotta poteva nascere solo nella città delle fornaci (che in occasione della festa saranno aperte e visitabili dai turisti). Oppure i piatti allungati tipici della ceramica tradizionale di Bassano del Grappa sono naturalmente nati per contenere gli asparagi, molto amati e molto consumati in zona (visitabili insieme ad altre favolose collezioni al Museo della Ceramica al palazzo Sturm). A Castelli in Abruzzo, le tacconelle con le voliche, specialità dei giorni festivi, si mangiano nei piatti decorati con il tipico paesaggio settecentesco. Di esempi come questi ce ne sono tantissimi e sono disseminati nelle città della ceramica, dove a ogni ricetta tipica corrisponde un altrettanto tipica forma o decoro in ceramica. La biodiversità di cui è così ricca l’Italia in termini di prodotti e piatti tipici è evidente anche nella produzione artigianale e della ceramica. Specie quella per la tavola.



Per gli appassionati o i curiosi il calendario delle iniziative, workshop e performance che si terranno in occasione di Buongiorno Ceramica è ricchissimo con appuntamenti che coinvolgono le città di tutta la Penisola. In Liguria, per esempio, c’è una vera e propria “Baia della Ceramica” di cui fanno parte le quattro città di Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure e Savona. In particolare “Fish Art 2022” presso il borgo di Pozzo Garitta, ad Albissola Marina, il 22 maggio prevede la realizzazione di 50 vassoi e 50 mongolfiere successivamente messe in vendita al Circolo degli Artisti per scopi umanitari. La città di Faenza apre botteghe e atelier al pubblico, con eventi, mostre, dimostrazioni e laboratori per tutti organizzati dai ceramisti locali. Oltre al tradizionale Aperitivo del Ceramista in Piazza Nenni, quest’anno è proposta per la prima volta la Colazione del Ceramista, prevista per domenica 22 maggio, per iniziare la giornata con un caffè in tazzine in ceramica appositamente realizzate. Nelle Marche alcuni artigiani di Appignano

ospiteranno i visitatori all’interno dei loro atelier per vedere come nascono le stoviglie di “Leguminaria”, l’evento che celebra la ceramica e le ricette locali a base di legumi. A Cutrofiano (Lecce), dove sabato 21 maggio si potrà accedere ai laboratori e al progetto “Fame Concreta”, spazio all’unione enogastronomica con la ceramica e alla realizzazione di un’opera collettiva dei ceramisti, e domenica 22 maggio ci saranno l’apertura delle aziende e tour guidati presso Museo, fornaci e botteghe, i luoghi storici della ceramica.