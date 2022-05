Basilicata terra dei miracoli: ti siedi a tavola e il tempo si ferma

Non ci arrivi facilmente, però come amava ripetere nel suo “Basilicata coast to coast” Rocco Papaleo, “la Basilicata, esiste”. In un certo senso è un esercizio di fede. E’ necessario prendersela comoda tanto per girarla quanto per sedersi a tavola. Il tempo è una discriminante non indifferente, perché un pranzo o una cena possono durare anche diverse ore.