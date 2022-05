Cucina francese in lutto: muore in un incidente stradale il figlio di Yannick Alléno

Una notizia che sconvolge il mondo della cucina francese, che si stringe intorno allo chef Yannick Alléno per la perdita del figlio 24enne Antoine. Ammirata promessa della gastronomia, figlio d’arte con talento e voglia di crescere a partire dalla gavetta, Antoine è rimasto coinvolto in un incidente domenica notte a Parigi nel 7° arrondissement mentre era alla guida del suo scooter, investito dal guidatore di un'auto rubata, come riferisce Le Figaro.