Due nuove tre stelle e grande attenzione alla sostenibilità: ecco la Guida Michelin Francia 2022

La Guida Michelin Francia è stata presentata martedì scorso per la prima volta lontano da Parigi, più precisamente a Cognac, luogo di produzione del celebre distillato, nel dipartimento della Charente. L’edizione 2022 premia 627 ristoranti con la stella, compresi 41 locali che conquistano la prima stella, 6 nuovi 2 stelle, e 2 chef che arrivano all’ambitissima terza stella. Una crescita più contenuta rispetto al 2021 quando erano stati 57 i ristoranti ad essere ammessi alla costellazione stellata.

Partiamo dai nuovi 3 stelle. A Cassis è stata Villa Madie, il ristorante condotto dal 2013 da Dimitri e Marielle Droisneau a raggiungere il massimo riconoscimento: una cucina di impronta mediterranea che riesce a combinare il mare e i sapori della Provenza. A Parigi è lo chef Arnaud Donckele del Plénitude Cheval Blanc a conquistarsi le 3 stelle (che già aveva a Saint-Tropez) in un contesto, quello del rinnovato edificio della Samaritaine, storico grande magazzino della capitale francese, che è diventato un iconico punto di riferimento per la ristorazione, il lusso e l’accoglienza sulle rive della Senna. Tre dei sei ristoranti che hanno conquistato le 2 stelle hanno base a Parigi che si conferma piena di novità ad ogni livello. Si tratta di Philip Chronopoulos al Palais Royal Restaurant, Bruno Verjus di Table e David Bizet, L'Oiseau Blanc al Peninsula Paris. Gli altri nuovi bistellati sono Jérôme Schilling (Lalique a Bommes, Gironde), Pierre Gagnaire (Duende à l’Imperator a Nîmes) e Marcel Ravin (Le Blue Bay Monte-Carlo Bay a Monaco). Nell’8° Arrondissement parigino brilla anche una nuova stella dal sapore italiano con la cucina che Oliver Piras e Alessandra Del Favero propongono al Carpaccio.

Uno dei momenti della premiazione dei nuovi tre stelle Michelin Francia

Fra le curiosità da segnalare, c’è la conferma di Courchevel - stazione sciistica della Savoia - come luogo di eccezionale concentrazione di ristoranti stellati in un villaggio di montagna. L’edizione 2022 della Michelin premia con una stella Sylvestre Wahid, ristorante SW1850 dell’ Hotel Grandes Alpes che va così ad aggiungersi agli altri otto ristoranti stellati (fra cui un 3 stelle e 4 due stelle per un totale di 15 stelle). A Courchevel, firmano i menù fra gli altri Yannick Alléno a Le 1947 (nel Palace Cheval Blanc) e Jean-André Charial con Thomas Prod’homme al Baumanière 1850. Si guadagna una nuova stella anche Mauro Colagreco (3 stelle al Mirazur di Mentone) con l’apertura di Ceto, ristorante gastronomico del Mayburne Riviera, l’hotel appena ristrutturato che a Roquebrune domina dall’alto il tratto di Costa Azzurra fra Cap Martin e Montecarlo. Ritornano stellati anche i fratelli Pourcel al Jardin des Sens aperto da poco in seno al recupero dell’Hôtel Richer de Belleval nel centro storico di Montpellier. Un rientro atteso per i gemelli dell’Hérault che anni fa avevano raggiunto le tre stelle nel ristorante che portava lo stesso nome. Ora la nuova, aulica, sede offre un’occasione di rilancio a Jacques e Laurent e alla loro cucina creativa ricca di influenze che arrivano dalle cucine del mondo.

Sono sei anche le nuove stelle verdi, a conferma di una sensibilità sempre maggiore che la Guida Rossa pone nei confronti della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. È il terzo anno la Michelin premia questo nuovo approccio alla gastronomia e i nuovi indirizzi vanno ad aggiungersi agli 81 ristoranti che avevano ottenuto questo riconoscimento nella scorsa edizione. Infine una segnalazione per Victor Mercier che è stato premiato come “Giovane Chef”. Lavora al ristorante FIEF, nell’11° Arrondissement di Parigi, uno dei più dinamici della capitale e la sua cucina francese moderna si segnala per l’eccellente qualità a prezzi più che abbordabili.

Il palmares della Guida Michelin 2022



Nuovi 3 stelle:

Arnaud Donckele, Plénitude au Cheval Blanc Paris, Parigi

Dimitri Droisneau, La Villa Madie, Cassis



Nuovi 2 stelle:

Philip Chronopoulos, Palais Royal Restaurant, Parigi

Bruno Verjus, Table, Parigi

David Bizet, L'Oiseau Blanc au Peninsula Paris, Parigi

Jérôme Schilling, Lalique au Château Lafaurie-Peyraguey, Bommes, Gironde

Pierre Gagnaire, Duende à l'Imperator, Nîmes

Marcel Ravin, Le Blue Bay au Monte-Carlo Bay, Principato di Monaco



Nuovi 1 stella:

Granite, Paris 1er Auberge Nicolas Flamel, Parigi

Ogata, Paris 3e AT, Parigi

Contraste, Parigi

Il Carpaccio, Parigi

Jean Imbert au Plaza Athénée, Parigi

FIEF, Parigi

Bellefeuille au Saint-James Paris, Parigi

Frédéric Anton au Don Juan II, Parigi

Substance, Parigi

Sushi Shunei, Parigi

Le Gavrinis, Baden

Restaurant Hostellerie Cèdre & Spa, Beaune

L'Alter-Native, Béziers

La Rotonde à l'Hôtel du Palais, Biarritz

La Table d'Asten, Binic

L'Auberge du Vert Mont, Boeschepe

La Bastide de Capelongue, Bonnieux

Philippe Etchebest à Maison Nouvelle, Bordeaux

L'Embrun, Brest

Christophe Dufossé au Château de Beaulieu, Busnes, Pas-de-Calais

Le Favori aux Sources de Cheverny, Cheverny

Ekaitza, Ciboure

Sylvestre Wahid aux Grandes Alpes, Courchevel-Savoia

Origine, Digione

Le 1862 aux Glycines, Les Eyzies-de-Tayac

Le 1825, La Table Gastronomique, Gesté

Le Kléber, La Maison Bonnet, Grane

Sources, Lorient

Une Table au Sud, Marsiglia

Anne-Sophie Pic, La Dame de Pic, Le 1920 au Four Seasons Megève, Megève- Alta Savoia

Les frères Pourcel au Jardin des Sens à l'hôtel Richer de Belleval, Montpellier

La Chabotterie, Montréverd

La Maison dans le Parc, Nancy

Hélène Darroze à la Villa La Coste, Le Puy-Sainte-Réparade

Mauro Colagreco à Ceto au Maybourne Riviera, Roquebrune-Cap-Martin

Les Belles Perdrix de Troplong Mondot, Saint-Émilion

Ronan Kervarrec – Le Saison, Saint-Grégoire,

La Tête en l'Air, Vannes

Alain Ducasse au Grand Contrôle aux Airelles au Château de Versailles, Versailles



Le nuove Stelle Verdi

Domaine Riberach, La Coopérative, Belesta

Toya, Faulquemont

La Table de la Butte, Plouider

La Table du Gourmet Jean-Luc Brendel, Riquewihr

Les Belles Perdrix de Troplong Mondot, Saint-Émilion

Auberge Sauvage, Servon