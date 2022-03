Ayurveda, l'arte dell'amore passa da spezie, olio e latte

L’amore costituisce uno dei quattro propositi della vita (purusartha). Gli altri tre sono la virtù, la ricchezza e la purificazione. Quando si parla di kama ci si riferisce al “desiderio”. La vita dell’essere umano è basata su questa continua ricerca: ne esaudiamo uno, ne arriva subito un altro. Quando non li soddisfiamo cadiamo nella sofferenza. Come funziona il desiderio tra due esseri umani? Come viene descritto dall’ayurveda, scienza antica e millenaria? Anche il desiderio dell’amore, come la buona salute, richiede un equilibrio all’interno del corpo e della mente, che dipendono da alimentazione, ritmo delle stagioni, routine quotidiana, spezie e tanto altro. Gli scritti sull’argomento sono come una sinuosa linea erotica che percorre la grande letteratura dell’India antica dai Veda (le sacre scritture) fino ai testi medici e filosofici. La donna viene descritta in tutto il suo sacro femminile senza perdersi in un ruolo unico di sposa, madre o compagna.

L’India, nella sua variegata bellezza, colma di contrasti, passa dalla sensualità più sfrenata alla rinuncia più rigorosa. La meravigliosa descrizione che ne dà l’ayurveda riguarda il trovare in entrambe un denominatore comune: il fuoco. Sia nella sensualità sia nella rinuncia c’è un’energia incandescente, un grande principio legato alla devozione. In entrambi i casi avviene la trasformazione, possibile solo con l’elemento fuoco.

Il fuoco è capace di farci cambiare, evolvere, passare da una condizione ad un’altra. Il punto centrale dell’equilibrio per l’ayurveda sta nel trovare la felicità sia nel fare sesso sia nel non farlo: la soppressione di questo bisogno o l’abuso dell’attività sessuale causano squilibri. Si parla di creatività quando si parla di sessualità e anche di spiritualità; se non si trova una via per esprimerla, nel corpo e nella mente avviene un blocco. Una delle otto branche dell’ayurveda è il Vajikarana, scienza degli afrodisiaci: essa descrive l’uso terapeutico di afrodisiaci, tonici e preparati che servono a dare forza e vigore soprattutto a shukra dhatu, il tessuto riproduttivo.

Nella sua logica l’ayurveda vuole portare forza non arrivando direttamente agli organi riproduttivi ma passando attraverso il plasma, il sangue, il tessuto adiposo, i muscoli, il tessuto midollare e quello osseo, insomma in tutto il corpo. Passando al piano concreto, per l’ayurveda il burro chiarificato (ghi), il riso e il latte portano nutrimento e danno forza soprattutto all’uomo. La donna dovrebbe nutrire il suo corpo con l’olio e l’urud dhal (un tipo di lenticchia considerata per l’ayurveda un superfood).

Nel trattato sugli afrodisiaci sono descritti diversi preparati, che vanno assunti però previa prescrizione medica. Nel mondo delle spezie invece c’è più possibilità di avere semplici risultati e benefici. Alcune regole di base sulle spezie: usare i semi interi (e non i preparati in polvere già pronti), conservarli in contenitori di vetro ben chiusi e preparare le polveri al momento della cottura o della preparazione. Le spezie hanno bisogno di essere riscaldate per poter esprimersi al meglio: possono essere trattate con un veicolo grasso (quindi fatte saltare nell’olio di oliva, di cocco o nel ghi) ma le proprietà migliori le mantengono quando vengono riscaldate a secco. È importante non abbandonare le polveri durante il processo di riscaldamento e cottura perché potrebbero bruciare facilmente.

Ne usiamo tre per preparare un dolce dal sapore speciale, caldo ed energetico: la noce moscata, che ha un sapore pungente, è rilassante, aromatica, afrodisiaca; il peperoncino di cayenna, stimolante, analgesico, antiossidante e favorisce il metabolismo; la cannella, aromatica, stimolante, calda e dolce.

LA RICETTA

Pudding al cioccolato magia delle spezie

Ingredienti

30 g di cioccolato fondente non zuccherato; 1/4 tazza di polvere di cacao non zuccherato; 1/4 tazza di miele; 3/4 tazza di latte di cocco; 1 stelo di estratto di vaniglia; pizzico di sale; mezzo cucchiaino di polvere di cannella; 1/4 di cucchiaino di pepe di cayenna (dipenderà però dal gusto piccante che vorrete conferire al dolce); un pizzico di noce moscata; due avocado molto maturi pelati e snocciolati



Procedimento

Sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente. Lasciare raffreddare e aggiungere la polvere di cacao, il latte di cocco, l’estratto di vaniglia, il sale, il miele. Far riscaldare in una padella la cannella, la noce moscata e il pepe di cayenna. Non appena rilasciano il loro aroma (pochi secondi) spegnere, lasciare raffreddare e unire al mix. Aggiungere infine l’avocado creando una consistenza densa e bella morbida. Lasciare riposare e mangiarlo in dolce compagnia.

*Janani, la casa dell'ayurveda