A sciare sugli Appennini: 10 indirizzi da non perdere fra ristoranti e paninoteche

Chi ha sempre sciato sulle maestose Alpi considera gli Appennini montagne minori, ma la “spina dorsale” della penisola italiana è in grado di soddisfare sportivi e gaudenti tutti. Dall’Emilia Romagna al Molise, passando per Toscana, Marche, Lazio e Abruzzo, vi segnaliamo i luoghi migliori in cui sfamare corpo e mente.

Crete rosse di Monte Pratello

Si parte dall’Abruzzo, regione considerata il più importante centro per gli sport invernali degli Appennini grazie alla sua abbondante neve naturale, agli impianti d’innevamento artificiale e a un comprensorio sciistico (quello di SkiPass Alto Sangro) con oltre 100 km di piste e un unico skipass per gli impianti di Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo, Pescasseroli e Barrea. Dopo una mattinata di sci la ricompensa è il Crete Rosse di Monte Pratello, ristorante sulle piste a quota 1870 m. Terminata la giornata c’è l’aperitivo allo Sky Coffee: ad attendervi, cocktail e birrette defaticanti a suon di musica.

Bistrot Rizziero a Rivisondoli e la Corniola, a Pescocostanzo

Poco distanti dalle piste, invece, le imperdibili tavole a cui sedersi sono il Bistrot Rizziero a Rivisondoli e La Corniola a Pescocostanzo. La prima ha le sembianze di una baita in quota ma è nel centro del paesino, il legno accoglie e scalda insieme ai prodotti locali e alle ricette della cuoca francese Patricia Di Pardo che dona quel tocco di internazionalità con i suoi dolci quotidiani (imperdibile la torta tropézienne) ma anche con la zuppa di cipolle, la fonduta con quattro diversi formaggi d’oltralpe o gli gnocchi di patate viola con mugnoli. La seconda è l’unico ristorante della zona in grado di far convivere magistralmente fine dining e semplicità tramite un servizio perfetto e cordiale insieme ai piatti rincuoranti dello chef Concezio Gizzi come trippa con fagioli bianchi di Paganica e pomodoro, animelle di vitello glassate con aceto balsamico e tortelli con agnello, zucca e tartufo.

Bistrot Rizziero a Rivisondoli

Trattoria Rosce Caffè e Paninaro panillo, al Terminillo

Nell’adiacente Lazio c’è da annoverare il Monte Terminillo (RI) da apprezzare per i suoi 25 km di piste e le locande che soddisfano gli sciatori: tra tutte svettano la trattoria Rosce Caffè con le paste fatte in casa e l’audace paninaro Panillo con le leccornie create al momento usando salumi, formaggi e salse fatte in casa.

Piccola Baita e Osteria Scherzi a Parte, Monti Sibillini

Nelle Marche la zona più vocata agli sport invernali è quella dei Monti Sibillini con la cittadina medioevale di Sarnano e il suo piccolo comprensorio SarnanoNeve, che permette di sciare lungo le tre località Sassotetto, Fonte Lardina e S.M. Maddalena. La sosta consigliata si chiama Piccola Baita e propone un godurioso stinco di maiale al Verdicchio. Tornando verso il paese, invece, ecco l’Osteria Scherzi a Parte che riscalda con il tipico polentone in bianco e il coniglio in porchetta. L’altra destinazione degna di nota è Frontignano di Ussita in cui tracciare la neve delle piste del Monte Bove e godersi i migliori ciauscoli in circolazione.

Ristorante San Rocco, a Sestola (Modena)

Spostandosi verso nord, il Monte Cimone è il maggiore rilievo dell’Appennino settentrionale e dell’Emilia-Romagna. È qui che sorge Sestola (Modena), il paese nel Parco del Frignano da scegliere per scoprire la migliore meta sciistica della regione. Sci, snowboard e fondo lungo i 50 km di piste adatte a tutti gli sciatori, consigliata la sosta gourmet nel ristorante San Rocco dove l’atmosfera è rimasta intatta negli anni grazie alla famiglia Bertoli: non solo grande ospitalità ma anche piatti rigeneranti come tortellini in brodo e trippa di baccalà.

Ristorante San Rocco sul Monte Cimone

Rifugio Le Malghe, Corno alle Scale

C’è poi il Corno alle Scale con i suoi 35 km di piste al confine con la Toscana. Sapere che qui si allenava il campione Alberto Tomba potrebbe dare quella carica in più e dunque, dopo una proficua giornata di sport, non c’è caloria che tenga: direzione Rifugio Le Malghe (1640 m.) per gustare le tagliatelle al ragù.

Locanda dello Yeti, Abetone

Imperdibile l’Abetone nel pistoiese è il comprensorio più importante in zona conosciuto come Abetone-Val di Luce. Sono 44 i km di discese, alcune disegnate dal campione Zeno Colò, tra gli sciatori più forti di tutti i tempi, quando ancora non esisteva la Locanda dello Yeti, l’indirizzo in cui rifocillarsi con la proposta tradizionale montanara: tagliolini allo speck, polenta e funghi, bistecchine di cervo con riduzione al vino rosso.