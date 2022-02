Il mercato degli chef: Alberto Quadrio a Milano nel nuovo hotel di Ferragamo

Ancora una nuova mossa sulla scacchiera dell’alta ristorazione. A Milano in un nuovo hotel firmato Ferragamo sta per arrivare Alberto Quadrio, piemontese di Gattinara classe 1990, il cui idillio con Cantine Nervi era durato appena un anno (da ottobre 2020 a novembre 2021).



Lo aveva annunciato a fine novembre scorso con una comunicazione sui suoi canali social: “A volte le storie d'amore arrivano al capolinea. A volte ci impiegano più tempo, altre meno. A volte finisce la passione, a volte l'energia, a volte semplicemente il volere e le volontà da parte di entrambi. Ci sono errori e ferite che non possono essere rimarginate ed o dimenticate. Certo è, che Cucine Nervi è un progetto che ho avuto l'onore di creare e plasmare a mia immagine e somiglianza su ciò che ho visto e vissuto intorno al mondo. Amo Gattinara, ci sono nato, tornarci è stato emozionante, ma il mio futuro non sarà più qua. Cosa accadrà ora, si vedrà ma soprattutto vivrà”.

Il risiko degli chef, freschi di stella, nelle cucine gourmet di Piemonte e Liguria di Eleonora Cozzella 01 Febbraio 2022 di Eleonora Cozzella

Ma con la consapevolezza del suo valore e della sua esperienza, sapeva che presto sarebbero arrivate altre ottime occasioni, come sottolineava con sicurezza: “È tempo solo di fermarmi, riflettere, schiarirmi le idee, fino a che troverò un nuovo progetto che mi darà la possibilità di esprimere ciò che ho dentro”.

Il nuovo progetto sembra proprio arrivato, e lo porterebbe dritto all’interno del sesto albergo della compagnia della famiglia Ferragamo, intenta a far crescere il Brand Portrait. Così la società di gestione alberghiera Lungarno Collection allarga il suo portfolio (quattro alberghi a Firenze e uno a Roma) e approda in una sede milanese centralissima e di enorme prestigio: l’ex Seminario Arcivescovile di Corso Venezia, il più antico d’Europa, la cui costruzione risale al 1564. Più che un palazzo, un monumento, con un portale barocco disegnato da Francesco Maria Richini a metà ‘600 che conduce a una vera e propria piazza (3mila metri quadri) circondata da un doppio loggiato di colonne.

Quadrio in una foto ricordo con Ducasse

L’apertura è prevista per luglio e il nuovo Portrait Milano ospiterà una galleria commerciale, un’area eventi, una Spa con area fitness e naturalmente un’offerta di ristorazione all’altezza.

Qui entra in ballo appunto Alberto Quadrio che dal suo paese della Valsesia arriva nel capoluogo Lombardo col un carico di energie e esperienze internazionali non comuni per la sua età: dal Marchesino di Gualtiero Marchesi al Joia del guru vegetariano Pietro Leemann, dal Capri Palace al Narisawa di Tokyo, dal St. Hubertus di San Cassinao al Geranium danese, dal Disfrutar di Barcellona fino all’ultima esperienza con Alain Ducasse, prima dell’avventura presto finita al Cantine Nervi. Da tutti i viaggi ha fatto proprie tecniche e scoperto sapori che oggi confluiscono in uno stile personale di grande raffinatezza e di concentrazione sul gusto. Non resta che aspettando allora l’apertura della sua nuova cucina, cui sta già pensando, fedele al suo mantra: “L'importante è fare ciò che piace divertendosi mettendocela tutta. Io cucino”.