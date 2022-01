La cucina secondo Tik Tok: poco tempo, ricette semplici e milioni di follower

Come ogni social network, Tik Tok è nato per appassionare l’universo di giovanissimi, rivelandosi poi una miniera di opportunità anche per il mondo adulto. L’obiettivo del tiktoker è creare video impattanti che finiscano dritti nella preziosa categoria “per te”, indispensabile affinché diventino virali. Creator di tutto il mondo (e oramai di ogni età) sono contagiati dalla febbre di Tik Tok ed immancabilmente la cucina rappresenta uno dei contenuti popolari che ha generato un esercito di influencer divenuti famosissimi a suon di ricette per lo più semplici, ben eseguite e con un tocco di humor che non guasta. Nell’era del km zero e del fresco e bio a tutti i costi sono loro a ricordarci l’esistenza delle sottilette, non disdegnando l’uso di ingredienti surgelati e non demonizzando hamburger e salse. Ma se pensate che gli chef star di Tik Tok scherzino, siete in errore: molti di loro sfoderano grinta e tecnica da vendere, in più hanno ideato un nuovo ed efficace linguaggio che coinvolge, insegna e soprattutto (fondamentale nei social network) non annoia.

Se i mostri sacri della cucina italiana non sono ancora calati in massa (ma è questione di tempo) in questa piattaforma che si sta rivelando sempre più performante, a rubare la scena a livello internazionale ci pensa lui, Gordon Ramsay, svettando dall’alto dei suoi 30,7 milioni di follower. Ciuffo finto spettinato, t-shirt d’ordinanza e atteggiamento da showman consumato, Ramsey alterna ricette in apparenza semplici a post che richiamano le sue apparizioni in tv, creando un divertente mix di cucina e intrattenimento. Tra i volti nostrani più conosciuti punta su Tik Tok Bruno Barbieri, sfruttando l’onda lunga della popolarità di Masterchef. Il giudice dell’arcinota trasmissione televisiva si prepara alla tappa di avvicinamento del suo primo milione di follower dispensando consigli sull’esecuzione di ricette, ma anche regalando simpatici spaccati di vita quotidiana. “Solo” 130mila follower per Iginio Massari, il più raffinato chef pasticcere italiano, ma i pochi post presenti sul profilo ci parlano di un debutto abbastanza recente, dunque non ci resta che aspettare.

Ma il dato sicuramente più interessante riguarda il boom di creator giovani e meno giovani che stanno spopolando, rendendo Tik Tok una miniera d’oro per appassionati ed esperti in cerca di ispirazione. Nella top ten degli chef influencer più amati dal pubblico italiano, non ce n’è per nessuno: Rafael Nistor è saldo in pole position con 8,2 milioni di follower. Nato in Romania, classe 1999, Nistor vive a Milano sin dall’infanzia e si è formato presso un Istituto Alberghiero della città. Il suo talento è letteralmente esploso nei social, dove pubblica brevi video velocissimi in cui gli ingredienti sono protagonisti ed il suo volto e la sua voce appaiono solo a ricetta completata con l’ormai popolare “mmm…ottimo!”.

Bruca 1,7 milioni di follower il trentenne toscano Daniele Rossi, presentandosi in tenuta da chef e commentando la professionale esecuzione delle sue ricette con la sola espressione del volto, da gigante buono. Formatosi anche lui nelle aule dell’Istituto Alberghiero, Rossi ha alle spalle la gavetta completa - da lavapiatti a cuoco - a cui si aggiunge una serie di esperienze maturate in alcuni ristoranti europei. Diletta Secco e Daniele Rossi, entrambi creator molto seguiti

Ventiduenne, ucraina residente a Udine, la simpaticissima Andriana Kulchytska sfoggia su Tik Tok uno stile personalissimo che le ha permesso ad oggi di conquistare 1,3 milioni di follower giocando sulla freschezza della giovane età e scherzando sugli ingredienti. E così i gamberetti saltati in padella diventano “creature sfortunate”, l’olio viene ribattezzato “acqua grassa”, il latte “succo di mucca” e così via descrivendo l’esecuzione della ricetta fino al suo mantra “sale certamente” divenuto virale. Una popolarità scoppiata - come per altri suoi colleghi - proprio in pandemia, sfruttando abilità in cucina e nell’uso dei social.

Le sta alle calcagna Diletta Secco - 1,2 milioni di follower - ventiquattrenne di Viareggio, una laurea in Discipline dello Spettacolo e Comunicazione. Sorridente, volto acque e sapone incorniciato da una cascata di capelli scuri, Secco guida l’esecuzione delle ricette su Tik Tok (la durata dei video è di un minuto) con voce dall’accento toscano; il suo sogno nel cassetto, rivelato in un’intervista a Vanity Fair, è condurre una trasmissione televisiva. Chef Nerone risponde alle richieste dei suoi follower, prendendo così ispirazione per le video ricette in pillole (Tik Tok, ricordiamo, ha una durata molto breve)

L’elenco degli chef star su tik tok sembra allungarsi all’infinito e non resta che divertirsi continuando a “scrollare” i video dalla homepage. Incontriamo così Alessio Pellizzoni (711mila followers) 23 anni lombardo, volto simpatico e paffuto che tra una “sgrappolata” di pomodori e il “risuccio avanzuccio” si destreggia piuttosto bene nei meandri di ricette non troppo complicate, ma gustose.

Simpatica, sorriso furbetto in un volto senza trucco, la giovane Aurora Cavallo su Tik Tok è Cooker girl ed ha un seguito che sfiora i 700mila follower, complici una immediata empatia e un’arte culinaria appresa a ritmo di social network e messa subito a frutto grazie anche alla recente pubblicazione del volume “La Cucina Scaldacuore”.

Occhi azzurri e riccioli biondi sono l’arma usata durante il lockdown dal ventitreenne chef Nerone per attirare l’attenzione sulle sue ricette e conquistare ad oggi 647mila follower. Il segreto? Richiedere nei commenti l’esecuzione di un piatto e attendere la pubblicazione del video in cui il giovane esordisce con: “Certo, te lo faccio subito!”. Non teme critiche sulla pronuncia inglese non proprio stile Cambridge il veneto Angelo, su Tik Tok Cooking with Bello. Anche lui si è lanciato sulla piattaforma nel 2020, è alla soglia dei 600mila follower impazziti per le sue performance culinarie e sta conquistando i palati internazionali con il suo nuovo ricettario “Bello’s sexy pasta”. Nonna Nella in uno screenshot di un featuring con Chiara Ferragni, mentre ricicla uno degli uovi di Pasqua a marchio dell'influencer

“Di che cosa hai voglia oggi?”. Questa è la domanda che il giovanissimo Luca Broglia (522mila follower) rivolge agli amici per poi mettersi all’opera nella realizzazione della ricetta richiesta. È lui lo chef della Stardust House, grande villa che ospita una selezione di influencer da 16 a 20 anni impegnati nella creazione di video destinati a diventare virali.

Piace a 510mila follower la modalità “sapientino” adottata dal giovane Massimiliano Lava per realizzare ricette che spaziano dai classici del fast food come i chicken nugget alla tradizionalissima cacio e pepe.

Sorprendono ma non troppo i 450mila follower aggiudicati da Nella Bonini (su Tik Tok Nonna Nella) che riporta l’attenzione su una cucina casalinga che a quanto pare non teme le mode del momento, mentre non possiamo non aggiungerci anche noi ai 299mila follower di Ruben Bondì che si affaccia dal balcone chiedendo ai vicini quale ricetta realizzare sul terrazzo di casa. Bonus per il cuoco che non teme il freddo. Themino

E i critici? Anche quelli non mancano, ma nella nostra selezione spiccano per simpatia Danilo Contaldo alias Danilo da Fiumicino (39mila follower) conosciuto dagli ascoltatori di Radio DeeJay, su Tik Tok spietato commentatore di ricette pubblicate dagli utenti della piattaforma e il romanissimo Themino - 343mila follower - che esordendo con “bella regà” ci porta alla scoperta dei locali romani dove trovare “cibo sgravato”, assegna punteggi ai “bangla de Roma” e nella sezione “stappala” recensisce birre nazionali e straniere.