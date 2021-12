Alla scoperta del Paris-Brest, il dolce francese a forma di ruota di bicicletta

Ha compiuto 130 anni il Paris-Brest, il dolce francese a forma di ruota di bicicletta che gli italiani amano molto, pur non conoscendone la storia che va esplorata per gustarlo "in tondo". Creato nel 1891 in omaggio alla corsa ciclistica dalla quale prende il nome è un dessert realizzato con pasta choux ripieno di un impasto di crema mousseline (simile a una crema pasticciera con la maizena al posto della farina e montata con il burro, oltre alla versione al gianduia), decorato con scaglie di mandorle.