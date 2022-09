Il tortino alla carota

Tra gli ortaggi più usati nelle cucine italiane ci sono le carote, in ricette dolci o salate o anche per preparare brodi e soffritti.

Le carote si trovano al mercato in tutte le stagioni e ogni regione ha le sue più tipiche, da quelle dell'Altopiano del Fucino in Abruzzo a quelle di Albenga in Liguria, e poi quelle della Val di Gresta in Trentino, di Chioggia in Veneto e di Zapponeta in Puglia, solo per citarne alcune delle più rinomate e apprezzate.

Procuratevi le vostre preferite per realizzare questi Tortini alla carota, dolci semplice, leggeri e delicati, adatti per la prima colazione, per la merenda, per accompagnare il tè Earl grey del pomeriggio o anche come dessert a fine pasto. In quest’ultimo caso si potrà accompagnare con della crema all’arancia.

Vino consigliato, un Asti Moscato spumante o un Colli di Parma Malvasia Dolce Frizzante



La ricetta: Tortino alla carota





Ingredienti per 4 persone

250 g di carote

2 uova

160 g di zucchero

1 bicchiere di olio di semi

150 g di farina bianca “00”

15 g di lievito per dolci

60 g di mandorle

1 limone biologico

pangrattato q.b.

zucchero a velo

burro

sale



Procedimento

Lavate le carote, sbucciatele, tagliatele a pezzetti e tritatele nel mixer.

Bagnate la polpa di carote così ottenuta con il succo del limone e mescolate bene, perché si imbeva bene e non annerisca.

Montate le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto omogeneo e spumoso.

Aggiungete l’olio, la farina setacciata, il lievito, le mandorle tritate, la scorza di mezzo limone grattugiata e un pizzico di sale. Amalgamate bene tutti gli ingredienti, quindi aggiungete anche la polpa delle carote e mescolate ancora.

Versate il composto in stampi monoporzione da muffin, unti con il burro e spolverizzati di pangrattato, riempendoli per due terzi.

Cuoceteli in forno caldo a 180°C per 20-25 minuti.

Sfornate e lasciate intiepidire.