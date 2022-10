È la versione "del giorno dopo" di una pietanza molto tradizionale nell’alta Toscana: la polenta incavolata, ovvero cotta con il cavolo.

In questo caso, il cavolo nero, che è un tipico ortaggio della stagione fredda dell’agricoltura regionale. Fatto a cubetti e fritto, quello che era il sostanzioso piatto unico di un tempo, diventa sfizioso antipasto in formato finger food.

Vino consigliato un Lagrein rosato o un San Severo rosato.

La ricetta: Quadrotti croccanti con cavolo nero e borlotti



Ingredienti per 4 persone

200 g di farina di mais

200 g di borlotti freschi sgranati

300 g di cavolo nero

5 cucchiai di olio extravergine di oliva

olio di semi per friggere

sale e pepe





Procedimento

Lavate accuratamente e tagliate a striscioline sottili il cavolo nero. In una casseruola capiente scottate i fagioli borlotti in abbondante acqua salata, lasciando bollire per 10 minuti. In una casseruola coperta scaldate l’olio d'oliva, versatevi il cavolo, aggiungete i fagioli scolati, coprite d’acqua e lasciate cuocere per altri 40 minuti, aggiungendo acqua calda mano a mano che evapora.



A questo punto versate a pioggia la farina di mais nella stessa casseruola, mescolando continuamente con una frusta o un cucchiaio di legno e facendo attenzione che non si formino grumi. Aggiustate di sale e di pepe e continuate la cottura per circa un’ora, sempre mescolando per non fare attaccare la polenta.

Una volta cotta, togliete la polenta dal fuoco e lasciatela freddare stendendola su una teglia piuttosto ampia.

Quando sarà fredda, tagliatela a cubetti e friggeteli in abbondante olio di semi bollente. Servire ben caldo.