Gli spiedini di vitello, Bagòss e funghi

Il Bagòss è un formaggio d’alpeggio tipico della Lombardia, dall’aspetto rustico e il profumo dei pascoli. Prodotto con latte crudo vaccino, è caratterizzato da una crosta scura, dovuta all’olio di lino con il quale viene unta durante i dodici mesi di stagionatura. Ha sentori di fieno e finale piccante.

In questa ricetta di spiedini di vitello, Bagòss e funghi, viene accostato alla delicatezza della carne di filetto e all’aroma degli champignon per un secondo stuzzicante.

Vino consigliato, un Rossese di Dolceacqua.

La ricetta: Spiedini di vitello, Bagòss e funghi



Ingredienti per 4 persone

600 g di filetto di vitello in un unico pezzo

150 g di champignon interi

250 g di Bagòss giovane

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 cucchiaio di erbe aromatiche tritate (rosmarino, salvia, origano)

Fiocchi di sale e pepe





Procedimento

Pulite gli champignon, lavateli, asciugateli delicatamente con un panno da cucina e tagliateli a metà. Rosolateli in padella a fiamma bassa, con due cucchiai di olio per un paio di minuti per lato.

Tagliate a cubetti regolari il filetto e aggiungetelo in padella con i funghi, continuando la cottura fino a che la carne sarà rosolata (ci vorranno un paio di minuti). Salate con fiocchi di sale e pepate.

Tagliate anche il Bagòss a cubetti regolari.

Preparate gli spiedini infilzando su stecchini di legno, alternati tra loro, i cubetti di vitello, quelli di Bagòss e i funghi.



Rosolate con l’olio rimasto in una padella a fuoco alto gli spiedini, per uno o due minuti, affinché si riscaldino ma facendo attenzione a che i dadi di formaggio non si sciolgano.

Alla fine, cospargere gli spiedini con il trito di erbe aromatiche.