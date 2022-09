I peperoni ammollicati

I peperoni raccontano del sole di Campania e di Sicilia, come le ricette che spesso li vedono protagonisti, eppure sono anche tipici di altre regioni, come quello di Senise Igp - della Basilicata - o del Lazio, con il cornetto di Pontecorvo Dop, e delle regioni del nord, in primis del Piemonte, che vanta i celebri peperoni di Carmagnola. Ecco perché in tutta Italia, i piatti a base di peperone, come questi coloratissimi e aromatici Peperoni ammollicati, sono popolari e amatissimi. Ecco come prepararli.

Una variante: invece di friggerli, prima di essere ripassati in padella con olio, capperi e pangrattato, possono essere cotti al forno e spellati.

Vino consigliato: un Cirò Bianco o un Roero Arneis.

La ricetta: Peperoni ammollicati



Ingredienti per 4 persone

800 g di peperoni

40 g di mollica di pane raffermo

1 cucchiaio di capperi sotto sale

1,5 dl di olio d’oliva extravergine

10 g di origano

40 g di pecorino grattugiato

sale





Procedimento

Lavate i peperoni, asciugateli, tagliateli in quattro parti e privateli del picciolo, dei semi e delle costole bianche interne.

Dissalate i capperi sotto acqua corrente, sgocciolateli e asciugateli su un telo da cucina.

Fate scaldare l’olio (tenendone da parte 2 cucchiai) in una padella e fatevi friggere i peperoni.

Sgocciolateli al dente e trasferiteli in un’altra padella, dove avrete fatto scaldare il restante olio.



Unite i capperi, il pecorino, la mollica sbriciolata e l’origano; insaporite con un pizzico di sale.

Mescolate e terminate la cottura dei peperoni a fuoco basso e a recipiente scoperto, mescolando di tanto in tanto.

Disponete il composto di peperoni in un piatto da portata riscaldato e serviteli subito.