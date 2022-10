I mattoncini fritti di ricotta

Facilissima e veloce, la ricetta dei mattoncini fritti di ricotta è un piatto perfetto per cene in piedi, antipasti e aperitivi.

Tra i vari tipi di ricotta che si trovano in commercio, quella più adatta a questo antipasto è la ricotta romana, a pasta soda, compatta e asciutta, che non si sbriciola quando viene affettata.

Vino consigliato, un Solopaca Bianco Campania oppure un Soave Bianco Veneto.

La ricetta: Mattoncini fritti di ricotta



Ingredienti per 4 persone

500 g di ricotta fresca

1 uovo

100 g di farina "00"

abbondante olio per friggere

sale e pepe





Procedimento

Tagliate la ricotta a fette dello spessore di circa 2 cm e passatele prima nell'uovo - sbattuto con un pizzico di sale e pepe - e poi nella farina.

Fate scaldare l'olio in una ampia padella antiaderente e quando sarà ben caldo, fatevi friggere velocemente i mattoncini di ricotta, lasciandoli dorare uniformemente da entrambi i lati.

Sgocciolateli servendovi di un mestolo forato e deponeteli ad asciugare su carta assorbente da cucina.

Trasferite su un piatto di portata e serviteli subito ben caldi.