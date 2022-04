"La nostra vita è ricca di momenti che si legano a un dolce e ricordare un compleanno, una ricorrenza, un viaggio, una persona significa, spesso, sentirne il sapore". Natalia Cattelani, volto televisivo noto agli appassionati di cucina e autrice di "Dolci per mille occasioni" (Rai Libri, 193pp) riassume così nell'introduzione del suo ultimo libro il motivo per cui molti di noi, golosità intrinseca a parte, amano i dolci. Per la loro capacità di fermare i ricordi e di dare un tocco di allegria a qualsiasi occasione, a qualsiasi pranzo, e ancor di più di "santificare" le feste più di ogni altro piatto che possiamo portare a tavola. La Pasqua non fa eccezione, anzi, festa legata alla primavera e alla luce che torna a invadere le nostre giornate, è tradizionalmente allietata da numerose preparazioni dolci, tradizionali e non. Basti pensare al simbolo trasversale e democratico della Pasqua nel mondo occidentale: le uova di cioccolato. Da lì in poi è tutto in tripudio di zucchero, colori e gioia per il palato.

Dolcissima Pasqua: le ricette di Natalia Cattelani per una tavola festosa

Regina della tavola tradizionale è sicuramente la Colomba, che leggenda vuole sia nata in Lombardia - come il cugino panettone - agli inizi del secolo scorso. Cosparsa di canditi, è apparentata ad altre preparazioni tradizionali, come la Fugassa veneta - senza le scorze dolci degli agrumi - e a molti altri "pani dolci" primaverili come la Pinza triestina e la Gubana slovena. Scendendo dal profondo nord fin giù al Sud Italia le tradizioni non si contano, come spesso accade nella nostra tradizione gastronomica: se in Sardegna si mangiano le Pardulas, dall'altra parte del mare in Toscana abbiamo i nobile - creato per i Medici - Zuccotto, in Lazio la Pigna e in Campania la più che famosa pastiera.



Ma non di sola tradizione vive questa festa e mentre gli alberi si riempiono di fiori e di frutti, questa rinascita stagionale si traduce a tavola con un maggiore creatività e fantasia. "La primavera - scrive Natalia Cattelani - è la mia stagione preferita e mi piace trasmettere la gioia che mi suscita nei dolci che preparo. Così riempio le torte di fiori, erbe aromatiche, utilizzo gusti freschi agrumati e gioco con i colori e le sorprese, che della Pasqua sono un elemento caratterizzante". Dal suo ricettario pasquale vi proponiamo tre ricette poco canoniche, che di questa festa racchiudono i colori, il divertimento - il dolcetto nell'ovetto ne è una prova -, le forme e la naturale vicinanza con il cioccolato.



Biscottini pasquali

Ingredienti (per circa 24 biscottini): Per l'impasto: • 250 g di farina, • 60 g di olio extravergine di oliva, • 1 uovo, • 100 g di zucchero, • Buccia grattugiata di 1 limone/arancia bio, • Un pizzico di sale, • 1⁄2 bustina di lievito per dolci, • 2 o 3 cucchiai di latte. Per la farcitura e la decorazione: • 150 g di cioccolato fondente, • 20 g di burro, • 20 g di zucchero a velo, • Perline colorate qb



Procedimento: Accendete il forno e portatelo a 180 gradi. Raccogliete la farina in una ciotola, fate un buco al centro, versate lo zucchero, l’uovo e il pizzico di sale e mescolate con una forchetta. Unite l’olio, la buccia di limone o di arancia, il lievito e impastate aggiungendo qualche cucchiaio di latte per ottenere un composto liscio e omogeneo che si possa tirare con il matterello senza appiccicare. Stendete la pasta allo spessore desiderato, l’importante è che non sia troppo sottile, e ricavate con l’aiuto di una formina ovale i biscotti. Adagiateli sulla teglia del forno e cuoceteli per circa 15 minuti. Sciogliete (nel microonde o a bagnomaria) 80 g circa di cioccolato, mettetelo in un conetto di carta da forno e decorate la metà dei biscotti completando con perline colorate. Attendete che si indurisca bene il tutto. Sciogliete il rimanente cioccolato, unitelo a quello rimasto dalla precedente decorazione, aggiungete lo zucchero a velo e il burro, mescolate bene ed ecco che avrete ottenuto un ripieno goloso e perfetto per i vostri biscotti. Con l’aiuto di una sacca da pasticcere o di due cucchiaini adagiate questa crema sui biscottini rimasti e sistemate i coperchi decorati pressando leggermente. I vostri biscottini sono pronti.



I consigli di Natalia: Questi biscottini si conservano per più giorni e potete utilizzare la farcitura anche per altre tipologie di biscotti. Se preferite il cioccolato al latte o quello bianco, potete sostituirlo a quello fondente: il risultato sarà altrettanto goloso.



Dolcetto nell'ovetto



Ingredienti (per 12 ovetti): • 2 uova, • 125 g di farina, • 125 g di zucchero, • 125 g di burro, • 1 e 1⁄2 cucchiaino di lievito per dolci, • Un pizzico di sale, • 2 o 3 cucchiai di latte, • 2 cucchiai di cacao amaro. Per gli stampini naturali: • 12 uova svuotate e lavate, • Olio e burro per ungere



Procedimento: Accendete il forno a 180 gradi. Cominciamo dagli stampini. Lavate bene l’uovo, praticate un foro da entrambe le estremità e soffiate il contenuto in un recipiente, dopodiché allargate il buco che si trova nella parte più larga dell’uovo e lavate ancora. Passiamo al ripieno. Mescolate in una ciotola o nel robot il burro con lo zucchero, aggiungete un uovo alla volta, poi la farina con il lievito, il sale e i cucchiai di latte. Se volete ottenere dolcetti bicolore dividete l’impasto in due parti, e a una aggiungete il cacao con un altro cucchiaio di latte. Sistemate il composto in una sacca da pasticcere. Versate un cucchiaino di olio o burro fuso dentro a ciascun guscio di uovo, ruotate bene per ungere le pareti e fate uscire quello che avanza. Sistemate le uova su dei piccoli piedistalli ricavati da carta d’alluminio in modo che stiano diritte e riempitele per circa due terzi con l’impasto ottenuto. Cuocete in forno caldo per circa 15 minuti. Pulite le uova dall’eventuale fuoriuscita di impasto e decorate a piacere.



I consigli di Natalia: Questi ovetti si possono preparare con qualche giorno di anticipo e conservare a temperatura ambiente. Mi raccomando però, lavate bene le uova prima di svuotarle. Se poi non utilizzate subito i gusci, ma li mettete da parte, sciacquate anche l’interno e metteteli a sgocciolare per evitare che rimangano residui organici che andrebbero a deteriorarsi con il passare del tempo. Per mangiare il dolcetto rompete il guscio come si fa generalmente con le uova sode.

Torta pasquale multistrati

Per l'impasto: • 6 uova, • 50 g di zucchero semolato, • 100 g di zucchero a velo, •200 g di burro, • 150 g di marzapane, • 100 g di farina 0 o 00, • Un pizzico di sale. Per la copertura: • 150 g di cioccolato fondente, • 80 ml di panna fresca, • 30 g di zucchero, •20 g di burro, • 2 cucchiai di confettura di albicocche, • 2 cucchiai di mandorle in lamelle, • Ovetti di cioccolata qb, • 2 cucchiai d'acqua



Procedimento: Accendete il forno a 180 gradi. Imburrate uno stampo da 20 cm di diametro e mettete un disco di carta da forno alla base. Separate i tuorli dagli albumi. Montate gli albumi con lo zucchero semolato e mettete da parte. Frullate il marzapane con il burro morbido e lavoratelo fino a renderlo spumoso. Unite lo zucchero a velo, poi i tuorli uno alla volta. Aggiungete la farina setacciata con il pizzico di sale. Amalgamate gli albumi montati al composto mescolando delicatamente. Versate una cucchiaiata di impasto nello stampo e distribuite bene su tutta la base. Mettete nel forno per circa 6-8 minuti, fino a quando l’impasto non si sarà rappreso e cotto. Sfornate e aggiungete un altro strato di composto, continuando fino a quando gli ingredienti non si saranno esauriti. Dovreste avere circa 12 strati. Lasciate raffreddare e poi sformate la torta, che a questo punto è pronta per la decorazione. Preparate la ganache: mettete a scaldare la panna, unite lo zucchero e fatelo sciogliere. Togliete dal fuoco e aggiungete il cioccolato tritato e il burro. Mescolate fino a ottenere una crema lucida. Scaldate la confettura di albicocche con un paio di cucchiai di acqua e con l’aiuto di un pennello ricoprite la superficie della torta. Distribuite con l’aiuto di una spatola la crema al cioccolato ricoprendo bene tutta la torta. Lasciate addensare e decorate infine con le mandorle e gli ovetti.



I consigli di Natalia: Usate per la sigillatura una confettura di albicocche senza pezzettoni, altrimenti ve li ritrovereste sulla superficie della torta. Questo dolce non è particolarmente difficile, ma serve un po’ di pazienza per la cottura, che deve procedere strato per strato. Vi suggerisco di puntare un timer ogni volta che infornate, così potete dedicarvi ad altre cose ed essere richiamati al dovere al momento giusto. Ho mangiato questa torta per la prima volta in Bulgaria. Mi aveva molto incuriosito così sono andata a cercare la ricetta, ho messo insieme le differenti versioni e ne ho fatta una mia, gestendo la quantità di zucchero e burro che nelle varie ricette era davvero tanto. In Giappone ho visto anche delle monoporzioni arrotolate: è ora che questa ricetta che viaggia per il mondo arrivi anche nelle nostre case.