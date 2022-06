Non conoscete Sa Pompia? E allora scoprite questo profumato tesoro di Sardegna

Scorza grossa e gialla dall’aspetto bitorzoluto e rugoso, una circonferenza che può raggiungere i 70 centimetri e un peso che arriva ai 700 grammi: sa pompia è un agrume unico nel suo genere. Talmente unico che questo frutto, simile a un cedro, è presente esclusivamente in Sardegna, in particolare nella zona di Siniscola, comune costiero del nuorese; dal 2004, ne è diventato presidio Slow Food. Le origini di questo agrume atipico sono ignote: per alcuni studiosi si tratta di un incrocio tra pompelmo e cedro, ma la versione più accreditata parla di un ibrido tra cedro e limone, nato probabilmente in epoca medievale. La sua presenza sul territorio sardo è attestata da almeno tre secoli, ma il suo riconoscimento a livello accademico, complice la scarsissima diffusione, è arrivato soltanto nel 2015. Fino ad allora sa pompia era nota con il nome di Citrus x monstruosa, “limone mostruoso”, per via del suo aspetto particolare.

Vicolo con albero di pompia

La sopravvivenza di questo frutto si deve al largo utilizzo che se ne fa nella zona di Siniscola e dintorni, soprattutto nei comuni di Torpé e Posada e, in misura minore, a Orosei. È infatti utilizzata come base per due dolci tipici della regione della Baronia: "sa pompia intrea" e" sa aranzada siniscolesa", che differisce dalla versione nuorese proprio per l’utilizzo di questo particolare agrume al posto dell’arancia. Per la loro realizzazione si utilizzano la scorza e la sottostante parte bianca del frutto. Ma, attenzione, guai ad assaggiare la polpa: la sua elevata acidità, molto più alta di quella del limone, la rende praticamente immangiabile. I dolci a base di sa pompia, un tempo, erano molto preziosi e rappresentavano un graditissimo regalo per padrini e testimoni di nozze. Questo perché la loro preparazione richiede molte ore di lavoro e l’impiego di ingredienti, come zucchero e miele, che in passato rappresentavano beni di lusso. Il frutto è utilizzato anche per la produzione di liquori, marmellate, gelati, sorbetti, granite e panne cotte, oltre che per accompagnare la carne, della quale esalta il sapore. Nella nuova guida di Repubblica, Ricette di Casa della Sardegna, la signora Tonia Pau svela i suoi segreti per preparare Sa Pompia Intrea, così come la realizza nel suo agriturismo Punta Lizzu a Siniscola.



Come preparare sa pompia intrea: Dopo avere grattato via la scorza del frutto, facendo attenzione a non danneggiare la parte bianca sottostante, si pratica un foro all’altezza del picciolo e si asporta la polpa. Ciò che rimane è una sorta di palloncino vuoto che sarà prima lessato, per eliminare l’eccesso di acidità, e poi immerso in una teglia con il miele. Si fa cuocere a fuoco lento, riempendo di miele l’interno del frutto fino a quando assumerà un aspetto ambrato. Sa pompia intrea è così pronta per essere conservata, al riparo da fonti di luce e calore, in barattoli di vetro o terracotta ricoperta da gelatina di cottura o da miele.



Ecco, inoltre, alcuni indirizzi di ristoranti in cui è possibile assaporare i piatti della tradizione sarda e dolci realizzati con questo agrume.



Aragosta, Siniscola

Ospitato all’interno dell’omonimo hotel, questo ristorante rappresenta un punto di riferimento per chi ricerca una buona cucina di mare, basata su prodotti freschissimi provenienti dalle acque locali. Lo stile mediterraneo della struttura è reso ancora più affascinante dalla presenza di una piscina illuminata. Così, in estate, le tavole apparecchiate a bordo vasca diventano la location perfetta per cene romantiche. Tra le proposte, spiccano antipasti come il "croccante di cozze al carasau" e il "carpaccio di polpo con salsa citronette" e primi come i "tagliolini ai gamberi con pomodoro fresco e coulis di zucchine", i "paccheri al tonno fresco con pomodorini, olive e salsa di ricotta" e il "risotto con scampi e zafferano". Alcuni dei secondi sono il "calamaro su crema di peperoni e tronchetti di zucchine" e il "turbante di branzino". Tra i dessert, non può mancare il "semifreddo di ricotta con sa pompia e mandorle".Spiagge di dune bianchissime e acque cristalline rappresentano il biglietto da visita di, località della costa nord-orientale, in provincia di Siniscola. E rappresentano anche la cornice di questo locale affacciato sul mare, dove si gustano piatti che fondono tradizione e innovazione, realizzati con prodotti freschi e di qualità, con un occhio di riguardo per l’estetica. Crudi del giorno e "carpaccio di tonno rosso con insalatina di finocchio e pecorino sardo" sono alcuni degli antipasti proposti; tra i primi, è protagonista la, servita con verdure di stagione o mantecata al parmigiano con uovo pochet e spuma di patate; i secondi spaziano dalla spigola con patate al pollo scottato al bacon con riduzione al Cannonau. Si conclude con i dessert della casa: seadas e dolce alla pompia.Un locale storico de, rinomata frazione di Siniscola, costituita da un grazioso borgo marino con un caratteristico porticciolo e da una lunga spiaggia. Qui dal 1969 si gustano i piatti della tradizione isolana e in particolare le specialità a base di pasta fresca, vero cavallo di battaglia del ristorante, accompagnate da sughi caserecci. Alcuni esempi: i "ravioli ripieni di ricotta e spinaci con la bottarga" e i "maccarrones de busa" serviti con sugo di salsiccia fresca o con vongole e bottarga. Per secondo la grigliata mista di pesce e, su ordinazione, il maialetto arrosto. Tra le dolci proposte, non mancano seadas, papassini, amaretti e sa aranzada siniscolesa con sa pompia, tutti realizzati artigianalmente.La possibilità di gustare i piatti della tradizione sarda e un panorama mozzafiato sono due dei motivi per visitare questo ristorante affacciato sul mare e sulle spiagge de La Caletta e di Capo Comino. Sul menu, specialità tipiche del territorio come "sa suppa siniscolesa", un ricco piatto a base di carne tipico delle cerimonie, e la scaloppina alla siniscolese. Altre proposte sono gli "spaghetti con le arselle" e la "fregola sarda", tra i primi, e la grigliata di pesce del golfo di Orosei e piatti a base di carni locali, tra i secondi. Per concludere, i dolci della casa come "sa seata" (nome locale della seada) e la panna cotta realizzata con sa pompia.Situato al centro del paese questo ristorante colpisce l’attenzione per il murale esterno, che riproduce scene di vita sarda. La semplicità degli ambienti interni rispecchia quella della cucina, basata sulle pietanze della tradizione isolana e in particolare su quelle di mare. Una visita a questo locale è l’occasione per assaggiare una specialità tipica del posto, sa suppa siniscolesa, oltre a piatti come gli spaghetti con arselle, ricci di mare e bottarga, il risotto con frutti di mare e le tagliatelle con pomodorini, gamberi, scampi e bottarga. Tra i secondi di mare, i più prelibati sono le aragoste e gli astici alla catalana, tra quelli di terra, spicca il filetto di manzo al Cannonau. Passando ai dessert, il fiore all’occhiello è la "bavarese a sa pompia".L’azienda agrituristica in cucina utilizza solo prodotti lavorati o coltivati all’interno dei suoi terreni. Si preparano “Sos macarrones de punzu”, conosciuti come malloreddos, “Sos anzelotos de recotu” (ravioli di ricotta), ottenuti con una sfoglia sottile ripiena di bietole e ricotta, “Sos anzelotos de casu” (ravioli di formaggio), sono fatti a mano e ripieni di formaggio fresco. La carne di maialetto da latte viene arrostita allo spiedo per circa 3, 4 ore e servita in Sos Ajones (contenitori concavi di sughero) o in Sos Tazeris (recipienti in legno di olivastro), su un letto di germogli di mirto o rosmarino, che ne esalta il profumo. Anche il Cannonau è di produzione propria.