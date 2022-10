Bill Gates pensa che smettere di mangiare carne non risolverà la crisi climatica

Smettere di mangiare carne non salverà il Pianeta dalla crisi climatica. O almeno così sostiene Bill Gates, al contrario di tutti gli eco-attivisti che vedono nella dieta vegana un grande contributo per la salvaguardia dell'ambiente. "Penso sia troppo difficile cambiare i desideri umani solo dicendo alla gente di smettere di mangiare carne o di avere una bella casa", ha ammesso il cofondatore di Microsoft. "Voglio dire, si può fare un'argomentazione a favore. Ma non credo abbia un ruolo centrale".



Nell'ultimo episodio di Zero, un podcast firmato Bloomberg Green, Gates ha discusso dell'Inflation Reduction Act (Ira), la legge statunitense sul clima, e ha affermato che il cambiamento climatico non può essere risolto senza l'innovazione. Questo perché, secondo il miliardario, i Paesi ricchi rappresentano solo meno di un terzo di tutte le emissioni e anche limitare completamente i loro eccessi non sarebbe una soluzione al problema. "Non credo sia realistico affermare che le persone cambieranno completamente il loro stile di vita - ha ribadito - a causa delle preoccupazioni per il clima. A meno di un'immensa autorità centrale a cui la gente deve obbedire, credo che il problema dell'azione collettiva non sia assolutamente risolvibile". E ha sottolineato: "Guardo a ciò che il mondo deve fare per arrivare a emissioni zero, non sto usando il clima per fare una crociata morale".



Innovazione che in molti settori è ancora all'inizio e che riceverà un importante slancio dai 374 miliardi di dollari stanziati dall'Ira per sostenere le tecnologie legate al clima e all'energia e ridurre le emissioni di carbonio degli Stati Uniti del 40% nei prossimi otto anni. Una legge a cui lo stesso miliardario dice di aver dato un grande contributo: "Sono stato personalmente coinvolto in molti dei passaggi che vi sono stati scritti e ho lavorato con i senatori chiave nell'ultimo mese per farlo approvare". Come l'Europa possa affrontare il problema delle emissioni durante la crisi energetica acuita dal conflitto in Ucraina. "Purtroppo, la maggior parte degli interventi sul clima ha bisogno di 5/10 anni per essere realizzata. L'Europa dovrebbe riaprire le centrali a carbone? Probabilmente sì. Si dovrebbe riaprire il giacimento di gas olandese? Forse sì. Si tratta di una serie di compromessi molto difficili. Ma nel breve periodo bisogna trovare qualsiasi soluzione per salvaguardare posti di lavoro e non far morire le persone di freddo, anche se ciò significa che le emissioni aumenteranno. Prima finisce la guerra, meglio è".