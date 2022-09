"Salviamo le mura urbiche da incuria e indifferenza"

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio il 24 e 25 settembre, Italia Nostra organizza una campagna e un convegno sul tema delle mura urbiche. La decisione di dedicare una riflessione a questo tema nasce dalla constatazione dei numerosi siti coinvolti da criticità più o meno gravi in tutta Italia. La sede nazionale di Italia Nostra è testimone di numerosi interventi e attività delle sezioni, impegnate in difesa di mura su tutto il territorio. Un'attenzione che è una costante nel tempo, fin dalle prime battaglie per la difesa delle mura di Ferrara, conclusesi poi con il restauro e la valorizzazione.



Le minacce alle mura urbiche delle città italiane sono molteplici: incuria, abbandono, puntellature e ponteggi che da temporanei divengono permanenti, mancata gestione delle aree di rispetto, mancata individuazione delle competenze amministrative e proprietà, mancato monitoraggio, scarsa manutenzione programmata, crolli, smottamenti, dissesti idrogeologici, interventi sbagliati, scarsa fruizione e valorizzazione.



Per poter consegnare questo patrimonio alle generazioni future, questi potenti simboli del passato - monumenti seriali che costellano tutta l'Italia, parte fondante del paesaggio e bene comune - devono trovare una sostenibilità: una scommessa che potrebbe aprire nuove vie e nuove soluzioni alla gestione del nostro patrimonio.



La finalità è ricordare alle istituzioni e ai cittadini l'importanza di questa parte della nostra eredità culturale, affinché tutti tornino a "vedere" le mura che cingono ancora le città, superando quell'indifferenza o assuefazione che le rende quasi trasparenti. L'obiettivo è arrivare, attraverso il confronto delle situazioni e il dibattito con gli esperti, alla redazione di raccomandazioni per le istituzioni che possano facilitarne la sostenibilità e tutela. Ambizione della campagna è, quindi, la redazione di una "Carta delle mura", sul modello della "Carta di Gubbio", che stabilisca i modi più idonei per restaurare, manutenere, gestire e valorizzare questo patrimonio, attraverso poche e basilari indicazioni pratiche.



Il convegno, dal titolo "Mura, lime e urbe. Tutela e valorizzazione delle mura urbiche", che si svolge a Santarcangelo di Romagna nel Castello Malatestiano, sabato 1 ottobre dalle ore 9 alle 13, trasmesso in diretta sulla pagina di Italia Nostra | Facebook.



Le sezioni che si sono impegnate per la tutela delle mura presenti nei loro territori e che in alcuni casi hanno anche realizzato eventi per le GEP2022:



Alife e le sue antichissime mura

Le Mura poligonali di Amelia - con evento

Belluno, un tempo Città Fortezza

Bergamo e le sue cinte murarie

Le mura di Bologna: un patrimonio da recuperare e valorizzare

Mura di Castiglione del Lago - con evento

Le mura urbiche di Carlentini (SR) - con evento

Cesena e il Bastione delle Mura malatestiane

Le mura cittadine di Chieti - con evento

Mura della cinta di Crotone - con evento

Le mura manfrediane di Faenza - con evento

Fermo

Il restauro della Mura di Ferrara - con evento

Mura di Gatteo

Gorizia, la Fortezza della Gradisca

Le Mura di Lecce e Acaya, nel comune di Vernole: l'opera di Giangiacomo Acaya

Lucca, la città murata da girare in bici

Le mura urbiche di Melilli - con evento

Le mura di Messina - con evento

Mura Messapiche di Muro Leccese e le mura urbiche di Ostuni - con evento

Città e borghi murati del Molise -con evento

Mura di Montepulciano

Mura di Milazzo

Padova, le mura e la nuova Pediatria

Palmanova, città stellata - con evento

Le mura di Petriolo, nella valle del Merse (SI)

Piacenza, città murata - con evento

Le Mura di Pisa, la cinta muraria medievale più estesa d'Italia

Pordenone, i lacerti non vincolati

Rimini, le mura sconosciute

Mura Aureliane di Roma - con evento

Rovigo

Le mura di Sermoneta, percorso museale lungo il perimetro - con evento

Tavullia, le mura come plancia pubblicitaria

Le mura di Torino - con evento

Mura di Trento

I bastioni di Treviso

Sistemi difensivi nella laguna di Venezia, il forte Sant'Andrea

Mura di Vercelli - con evento

Mura urbiche di Verona - con evento

Le mura di Vicenza