Seaty, a Golfo Aranci la prima "città marina" per salvare e studiare il Mediterraneo

Golfo Aranci, Sardegna: nel cuore della Costa Smeralda è appena nata una nuova città, una città marina. Seaty, così si chiama l'innovativo progetto di salvaguardia delle acque avviato dalla onlus italiana Worldrise. Seaty, che si legge city, ma che nel nome contiene la parola Sea, mare.



Insieme al comune e alla regione Sardegna, Worldrise ha delimitato un'area di mare lunga 1300 metri e larga 100 (tra la spiaggia dei Baracconi fino a Cala Moresca) dove ora è vietato navigare e pescare. Un'area protetta, e così balneabile tutto l'anno. All'interno dell'area, la onlus da circa due mesi monitora gli ecosistemi marini, che grazie ai divieti di sfruttamento si stanno rigenerando con rapidità senza precedenti. Ma non solo: Worldrise qui organizza attività didattiche per adulti e bambini, sessioni di pulizia della spiaggia. Qui arrivano studenti di biologia da tutta Europa, con tanto di borse di studio (16, quest'estate); ci sono cartelli informativi per strada e sott'acqua; e addirittura due volte al mese vengono organizzate sessioni di yoga al tramonto. Ci sono poi sessioni di pulizia della spiaggia, che quest'anno hanno rimosso migliaia di rifiuti dalla spiaggia e dalle acque, compresi due materassi, 3 reti da pesca e 1755 mozziconi di sigaretta. Perché la spiaggia e il mare sono di tutti, ma soprattutto di chi li abita: piante, alghe, pesci, molluschi.



In questi primi due mesi di progetto Worldrise è presente ogni giorno con un presidio sulla spiaggia, per dare informazioni ai bagnanti, e due volte al giorno un biologo dell'associazione (l'appassionato e appassionante tedesco Jasper Grond) accompagna chiunque volesse in una sessione di snorkeling alla scoperta delle più belle specie presenti nelle ricche acque di Golfo Aranci: 350 persone hanno già partecipato, tra cui moltissimi bambini e ragazzi. E anche chi viaggia da solo può scoprire di più sulla zona: Seaty ha installato cinque cartelli informativi stradali e cinque sottomarini, ancorati al fondale e disponibili per chi nuota lungo il percorso previsto.



Uno dei cartelli informativi di Seaty posizionato lungo il percorso che collega il centro di Golfo Aranci a Cala Moresca

Mariasole Bianco, biologa marina, nota divulgatrice scientifica e fondatrice della onlus, spiega il senso del progetto: "Seaty è come un giardino pubblico, ma in mare. È un luogo per scoprire e imparare a vivere in maniera sostenibile il mare. Conoscerlo, prendersene cura e dargli il tempo per rigenerarsi, senza sfruttarlo". Seaty è un'area di conservazione marina locale. In gergo tecnico, è una Oecm, (other effective area-based conservation measures), che negli ultimi anni stanno riscontrando particolare successo come alcuni studi già certificano, una forma nuova e ibrida che non ha le tante limitazioni burocratiche dell'"area marina protetta", ma che può diventare uno strumento utile per proteggere le nostre acque, oggi troppo sfruttate. "Il Mediterraneo è uno dei mari con maggiore concentrazione di biodiversità al mondo: nonostante occupi solo l'1% della superficie terrestre, vivono qui almeno 17.000 specie, una concentrazione 10 volte maggiore rispetto alla media mondiale".



Una delle sessioni di “Yoga al tramonto” organizzate su una delle spiagge di Golfo Aranci



Worldrise ha portato in Italia la campagna 30x30: in linea con gli obiettivi globali dati dalle Nazioni Unite, entro il 2030 dovremmo rendere area protetta il 30% del mare italiano. Al momento solo l'1% è protetto, ma Seaty può diventare il progetto pilota che ne farà nascere tanti altri. Spiega Bianco: "Il prossimo passo è portare Seaty a Salina, ci stiamo lavorando proprio in questi giorni. Dopo questi primi due esperimenti avremmo delle linee guide che potranno essere adottate da altri comuni italiani: Seaty è un modo per salvare il mare ma anche per valorizzare il territorio e attirare turismo di qualità".

Il progetto Seaty è finanziato in questa fase iniziale da Fastweb, che da quest'anno è diventata una società benefit, e ha puntato tutto sulla trasformazione digitale sostenibile. Come spiega Anna Lo Iacono, a capo della sostenibilità dell'azienda, "il progetto Seaty si inserisce nella più ampia visione "Tu sei il futuro", che include progetti di compensazione, riduzione dei consumi energetici, riforestazione e salvaguardia degli ecosistemi marini". L'azienda, continua Lo Iacono, "è in prima fila nella lotta al cambiamento climatico: dal 2015 acquistiamo solo energia da fonti rinnovabili e abbiamo l'obiettivo di diventare Carbon Neutral nel 2025".



Il biologo marino tedesco Jasper Grond accompagna gli appassionati in sessioni di snorkeling alla scoperta della biodiversità sottomarina

A chi lo vive da vicino, Seaty di Golfo Aranci trasmette un'incredibile energia positiva. Basta avvicinarsi alla riva per capirlo, o tuffarsi in acqua. Il mare è molto più pulito, più sano, più ricco: sul fondale marino brillano le foglie di posidonia, importante pianta marina che produce ossigeno e fa da base agli ecosistemi subacquei, e corrono banchi di pesci colorati fino a pochi mesi fa invisibili, decimati dall'inquinamento e la pesca. Tra turisti e locali cresce la curiosità e si forma una nuova consapevolezza: si può salvare il mare senza chiuderlo a chiave dentro un recinto intoccabile, si può vivere il mare e contemporaneamente proteggerlo. Conclude Mariasole Bianco: "Quando pensiamo al mare, crediamo che sia infinito, e che quindi che si possa sfruttare in qualsiasi modo. Ma questa percezione sta finalmente cambiando: il mare è grande, ma le sue risorse non sono infinite. Dobbiamo salvaguardarle con tutte le nostre forze".

