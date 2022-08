Mettere i pannelli fotovoltaici nelle imprese agricole conviene con il bonus

Al via il conto alla rovescia per presentare le domande per il bando Parco Agrisolare per i finanziamenti a fondo perduto per l’installazione di pannelli fotovoltaici sugli immobili delle imprese agricole. Previsto un importo massimo di 750.000 euro per realizzar impianti destinati a coprire il fabbisogno energetico dell'attività. A disposizione in totale 1,5 miliardi di euro, il 40% dei quali per sostenere progetti da realizzare in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Obiettivo finale della misura prevista dal PNRR è quello di ottenere l'installazione di pannelli fotovoltaici con una capacità di 375.000 Kw. Le domande si potranno presentare dal 27 settembre al 27 ottobre prossimo sul sito del GSE. I finanziamenti saranno concessi a sportello, fino all'esaurimento dei fondi.

Agevolazioni anche per ampliamento e sistemi di accumulo

I finanziamenti sono rivolti a imprenditori agricoli, individuali o associati, imprese agroindustriali, cooperative agricole. Gli impianti debbono avere una potenza tra 6 kW e 500 kW, e l’energia deve esser destinata all’autoconsumo e non alla vendita. Possibile avere i contributi anche per potenziare impianti già in attività, relativamente alle spese di ampliamento. Tra gli interventi ammessi alle agevolazioni anche quelli per l'acquisto di sistemi di accumulo fino a un limite di spesa pari a 1.000 euro per kW, entro un tetto massimo di 50.000 euro. Obiettivo quello di consentire l’utilizzo dell’energia prodotta durante l’intero arco della giornata e non solo nelle ore di picco solare, evitando quindi la necessità di ricorrere alla rete elettrica, pagando costi salati. Il finanziamento spetta anche per le colonnine di ricarica per le macchine agricole, per altri 1.000 euro per impianto. Caldaia e luci intelligenti: come funziona il bonus per risparmiare energia in casa di Antonella Donati 24 Agosto 2022 Il fisco verdedi Antonella Donati

Bonus aggiuntivo per eliminazione amianto e impianti di areazione

Sono ammessi ai contributi esclusivamente gli interventi realizzati sugli edifici esistenti, comprese le serre, dal momento che l’obbiettivo della misura è quello di evitare il consumo di suolo per la realizzazione di nuovi impianti. E dal momento che la normativa vieta l’installazione di pannelli sulle coperture in eternit, sono previsti finanziamenti aggiuntivi proprio per gli interventi sui tetti. Oltre alle somme destinate alla realizzazione dei nuovi impianti, quindi, è possibile ottenere un contributo aggiuntivo fino a un importo massimo di 700.000 euro per la rimozione e smaltimento dell’amianto e per tutti gli interventi collegati alla realizzazione delle nuove coperture degli edifici. Agevolate in questo ambito anche le spese per la realizzazione dell’isolamento termico e l’installazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto. Moto e scooter elettrici col bonus costano fino al 40% in meno di Antonella Donati 03 Agosto 2022 Fisco verdedi Antonella Donati

Quando e come fare domanda

Le domande di accesso agli incentivi dovranno essere presentate attraverso il portale messo a disposizione dal GSE e accessibile dall'Area clienti. Per informazioni e richieste di chiarimento è possibile consultare la sezione dedicata del sito GSE Servizi/Attuazione Misure PNRR/Parco Agrisolare, in cui è anche presente un link denominato "Portale di supporto". Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022. Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello sino a esaurimento delle risorse disponibili. I lavori per la realizzazione degli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda, e tutte le spese sono ammissibili a partire dalla stessa data. Gli interventi ammessi al beneficio dovranno essere realizzati e collaudati entro 18 mesi.