Il fascino di andar per mare sui velieri d’autore della collezione Sciarrelli

TRIESTE. Rischiavano di andare dispersi i 70 ritratti di navi e velieri raccolti con determinazione e sapienza da Carlo Sciarrelli, il progettista di splendide imbarcazioni a vela, scomparso prematuramente nel 2006. Ora tutte queste tele sono finalmente visibili dal pubblico triestino dopo essere state salvate dalla dispersione da un capitano d’industria di cui tutti conoscono il nome ma che per sua scelta ha chiesto di rimanere nell’ombra anche se sulle pagine di questo giornale il suo nome e il suo generoso intervento nel 2019 in un’asta genovese aveva messo al sicuro per sempre l’intera collezione di opere d’arte marinara di Carlo Sciarrelli.

I velieri e gli antichi piroscafi sono visibili all’interno del Magazzino 26 del Porto Vecchio, dove la Società triestina della vela ha voluto organizzare questa rassegna nell’ambito delle manifestazioni per il suo primo centenario di attività.

Le immagini di questi scafi e di queste vele erano state pubblicate nel 2019 su un catalogo d’asta stampato a Genova: a Trieste tranne i parenti di Sciarrelli che avevano deciso di metterli in vendita, nessuno ne era a conoscenza. Il caso ha voluto che il catalogo finisse nelle mani di alcuni appassionati di storie di mare che hanno riconosciuto i quadri per aver frequentato la villa di Sciarrelli in via del Panorama. Sono stati così informati prima la Sovrintendenza, poi il sindaco. Il lotto è stato vincolato in base alla legge, perché rappresenta un unicum che non poteva andare disperso in più direzioni. È intervenuto il capitano d’industria, l’intera collezione è stata acquistata e portata a Trieste, lasciando all’asciutto i propositi di un collezionista ligure.

Ma per renderla fruibile agli appassionati e al grande pubblico sono stati necessari quattro anni, in cui i ritratti di nave sono rimasti chiusi all’interno di grandi cassoni di legno. Sottratti a ogni possibile studio. Invisibili.

Non è un caso che le tele e i disegni siano esposti in questi giorni nella sala del Magazzino 26 dedicata a Leonor Fini, una sala posta a pochi metri di distanza dal primo nucleo del nuovo Museo del Mare. Non sfugge a nessuno che la destinazione finale delle opere dovrebbe essere proprio questa, il museo in cui sono esposti modelli, disegni, mappe, strumenti di navigazione, fotografie, quadri, diorami collegati alla presenza non solo triestina nei mari del mondo.

E veniamo alla mostra e alla raccolta, una delle poche esistenti in Italia dedicata ai ritratti di nave.

Una sezione è dedicata ai pittori di marina triestini dell’Ottocento e della prima metà del Novecento. Tiziana Oselladore e Maila Zarattini che hanno organizzato la rassegna hanno esposto fra tanti, un disegno a pastello realizzato da Paolo Klodic che si dedicò per tutta la vita a raffigurare le navi e il mare. Un lavoro infaticabile che si sviluppò al di fuori di ogni corrente artistica e che lo relegò in un’area defilata dal mondo artistico triestino. I suoi album al contrario - oggi conservati al Museo del Mare - furono apprezzati dagli artisti e dai collezionisti del mondo anglosassone. Tra i volumi del British documents on foreign affairs, è incluso un suo profilo, redatto quando Klodic negli anni Cinquanta era il comandante della Capitaneria di Porto.

Sono esposte anche alcune opere di Felice Polli e Giuseppe Kraus. Del primo, mastro costruttore di imbarcazioni, nato a Trieste nel 1793 e scomparso nel 1859, vanno citati i ritratti dei brigantino “Il Mercurio”, realizzato nel 1818, quello del Crosrawaite, dipinto negli anni trenta dello stesso secolo nonché del brigantino goletta Barone de Rossetti. Del secondo pittore che usava la carta e i colori ad acquarello, la rassegna offre più immagini: il brigantino-goletta “Piceon” del 1846, la Squadra imperiale in rada a Trieste nel 1848, il ritratto di una goletta a gabbiola olandese. Restando ai pittori triestini la mostra presenta un’ampia veduta della battaglia di Lissa realizzata dal capitano Basi Ivancovich nel 1892 a cui si affiancano i ritratti di due brigantini: il greco Arcangelo e uno russo di cui si è perso il nome.

Per restare nelle antiche province merita attenzione il ritratto della maestosa nave a palo Francesco Giuseppe, dipinto da Reginald Arthur Borstel agli inizi dello scorso secolo. È un quadro in cui la candida nave a quattro alberi con un lungo bompresso procede a vele spiegate su un mare di un blu intenso.

Di tre piroscafi del Lloyd austriaco, Elektra, Amphitrite e Medusa, esposti l’uno accanto all’altro non si conosce l’autore. Viene indicato in modo generico, “pittore cinese del XIX secolo” ma più di un esperto ha manifestato qualche perplessità sull’attribuzione. Stessa perplessità su altri ritratti “made in China”: in dettaglio il piroscafo Daphne e il brigantino a palo Drina che nella tela sta affondando in un mare agitato.

Si potrebbe continuare a lungo citando altri pittori assurti alla ribalta per i loro ritratti di navi: il genovese Domenico Gavarrone, Angelo Arpe, nato a Bonassola, la cui attività e vita sono avvolte nel mistero, il napoletano Michele Funno e i fratelli Michele e Luigi Renault, originari di Livorno, poi approdati a Parigi; il marsigliese Nicolas Camilleri e Thomas Buttersworth, uomo di mare britannico, impegnato soprattutto nella realizzazione di battaglie navali su fogli di libri di bordo.