Lucas Debargue al Verdi di Trieste per il concerto numero 1500

TRIESTE Al via la nuova stagione della Società dei Concerti con l’appuntamento di lunedì 13 novembre alle 20.30, che inaugura al Teatro Verdi di Trieste il novantaduesimo cartellone realizzato con il contributo del ministero della Cultura e della Regione Fvg, il patrocinio del Comune di Trieste, il sostegno della Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali.

Protagonista del concerto n. 1500 il Trio Lucas Debargue pianoforte, David Castro Balbi violino e Alexandre Castro Balbi violoncello, cui sarà affidata l’esecuzione del “Trio per archi e pianoforte n. 5 in re maggiore op. 70 n.1 – Trio degli spettri” di Beethoven e “Trio in la minore per violino violoncello e pianoforte op.50” di Čajkovskij.

La pagina beethoveniana, scritta nel 1808 e dedicata dall’autore all’amica contessa Marie Erdòdy, deve il titolo a una sorta di atmosfera demoniaca che sembra aleggiare tra le pieghe della musica soprattutto nel secondo movimento e anche perché il tema di questo è il medesimo riservato da Beethoven per un coro di streghe da inserire in un Macbeth su testo di Collin mai portato a termine. Riguardo a questa musica, il nostro immaginifico D’Annunzio trovava che spingesse »fino al cuore il fondo del calice della vita, quello che non ho assaporato ancora e che pregai fosse tenuto lontano dalle labbra».

Invece la composizione di Čajkovskij, dedicata all’amico pianista e direttore del Conservatorio di Mosca Nikolaj Grigor’evic Rubinstejn, si deve soprattutto alle insistenze dell’amica e mecenate Nadezda von Meck, che aveva insistito a lungo per convincere il compositore a scrivere un Trio, forma da lui detestata in quanto «i miei organi uditivi sono fatti in modo tale da non poter assolutamente ammettere alcuna combinazione tra pianoforte violino e violoncello. Un Trio presuppone eguaglianza di diritti e omogeneità, come avviene nel Trio per archi. Ma come può esistere una tale omogeneità tra strumenti ad arco da una parte e il pianoforte dall’altra?».

A dipanare questi autorevoli dubbi ci penseranno domani i tre giovani artisti che debuttano a Trieste sull’onda lunga del successo raccolto nel circuito concertistico internazionale.

Il pianista Lucas Debargue, una formazione musicale anticonvenzionale abbinata a un potere comunicativo stupefacente, per il suo fare musica si ispira a letteratura, pittura, cinema, jazz, affidandosi a una ricerca molto personale e attenta del repertorio e nel 2015 al XV Concorso Čajkovskij ha ottenuto, non senza polemiche, il quarto premio che gli ha aperto le porte dei più importanti palcoscenici del mondo. Con lui in duo i fratelli David e Alexandre Castro-Balbi regolarmente ospiti entrambi di festival internazionali, il primo vincitore di numerosi premi in prestigiosi concorsi internazionali per violino e musica da camera mentre Alexandre nel suo palmares può vantare il secondo riconoscimento e il premio speciale al Concorso Internazionale di violoncello “Carlos Prieto”di Morelia in Messico e il premio speciale per la migliore interpretazione di un’opera contemporanea al Concorso Internazionale Franz Schubert e la musica moderna di Graz.

Prima del concerto, al Ridotto del Verdi con inizio alle 19.15 si terrà l’incontro con gli artisti condotto da Marco Seco direttore della Società dei Concerti.