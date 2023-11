Les Misérables, The Arena Musival Spectacular al Rossetti: parte la prevendita dei biglietti

TRIESTE. Si apre venerdì 10 novembre, a partire dalle12, la vendita dei biglietti per Les Misérables, The Arena Musival Spectacular che debutterà in prima assoluta italiana a Il Rossetti - Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia (dal 7 all’11 novembre 2024) e sarà poi in scena al Teatro Arcimboldi Milano - uniche due città italiane ad essere toccate dal tour mondiale di uno degli show più acclamati della storia.

Les Misérables, The Arena Musival Spectacular porta sul palco la celebre opera di Victor Hugo, attraverso una magnifica colonna sonora composta da brani iconici tra cui "I Dreamed a Dream", "On My Own", "Bring Him Home", "One Day More”, ed è una rappresentazione del musical in forma di concerto con una maestosa produzione, ideata appositamente per le venue più grandi, composta da elementi scenici, design video integrato, costumi originali e una grande orchestra: in tutto 110 fra attori, musicisti e crew.

Il World Tour - che è stato annunciato a Trieste, proprio sul palcoscenico del Politeama Rossetti, alla presenza del produttore Sir Cameron Mackintosh - inizierà quando il musical entrerà nel suo 39° anno e proseguirà durante le celebrazioni del 40° anniversario del musical nel 2025.

Sicuramente gli appassionati del musical più longevo si staranno preparando al “click day” del 10 novembre.