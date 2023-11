Concerto di Pfm al Rossetti rinviato a gennaio

Si comunica che il concerto di Pfm – Premiata Forneria Marconi in programma sabato 4 novembre al Teatro Politeama Rossetti di Trieste è rinviato per motivi di salute di un membro della band. Il concerto che fa parte del tour “PFM canta De André Anniversary” verrà recuperato martedì 2 gennaio.

I biglietti acquistati restano validi per la nuova data; eventuali richieste di rimborso devono pervenire entro e non oltre il 10 novembre, presso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Nata nel 1970 (discograficamente nel 1972), la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, che mantiene tutt’oggi. Nel 2016 la prestigiosa rivista inglese “Classic Rock” UK ha posizionato PFM – Premiata Forneria Marconi al 50esimo posto tra i 100 migliori artisti più importanti del mondo, mentre “Rolling Stone” UK ha inserito l’album “Photos of ghost” al 19esimo posto tra i dischi più importanti della musica progressive. Nel 2018 ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come “International Band of the year” ai Prog Music Awards UK, mentre nel 2019 la rivista inglese “PROG UK” nomina Franz Di Cioccio tra le 100 icone della “musica che hanno cambiato il nostro mondo” (unico musicista del mondo latino