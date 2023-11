Lo sciopero fa saltare la prima al Verdi di Trieste: la “Manon Lescaut” verrà ripresa l’8 novembre

TRIESTE Come già annunciato, non andrà in scena stasera la Prima rappresentazione dell'opera di inaugurazione della Stagione Lirica e di Balletto 2023-2024 del Teatro Verdi di Trieste, Manon Lescaut di Giacomo Puccini.

L'astensione dal lavoro proclamata per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche dalle Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Fials-Cisal, impedisce la rappresentazione. La Manon verrà ripresa mercoledì 8 novembre, alle 20.

L'esecuzione delle altre recite programmate è confermata come da calendario, a partire dalla seconda rappresentazione, sabato 4 novembre alle 16.

Il Teatro ha precisato che gli abbonati del turno A e i possessori del biglietto per la recita annullata del 2 novembre possono scegliere di assistere alla ripresa di dello Spettacolo prevista per mercoledì 8 novembre alle 20 o di chiedere la ricollocazione negli altri turni già programmati sulla base della disponibilità dei posti o di chiedere il rimborso del rateo di abbonamento e/o del biglietto di ingresso.

Coloro che intendono assistere alla ripresa della Prima dello spettacolo, programmata per mercoledì 8 novembre, potranno accedervi presentando il titolo d'accesso già in loro possesso.

La serata di mercoledì 8 novembre sostituisce la serata inaugurale della Stagione Lirica e di Balletto 2023-2024 e sarà considerata serata di gala.