Al Rossetti di Trieste il Galà del Musical per i cento anni della Disney

TRIESTE È dedicato al Centenario Disney il Galà del Musical che si terrà domenica 5 novembre alle 18 al Rossetti. Un anniversario importante, quello legato alla fondazione, il 16 ottobre 1923, della Walt Disney Company, da parte dei fratelli Walt e Roy Disney. Quello che, nel corso di un secolo, è diventato il più grande colosso dell’animazione del mondo ha saputo intrattenere e incantare pubblici di ogni età con le sue fiabe, i suoi personaggi buffi e tante colonne sonore indimenticabili. E proprio da questo patrimonio si partirà domenica: dalle musiche.

«Sono stati curati degli arrangiamenti bellissimi sia vocali che orchestrali da Marco Steffé», spiega il musical performer triestino Gianluca Sticotti, che sarà uno dei protagonisti dello show con Stefania Seculin, Elisa Colummi e Francesca Marsi. «Il concerto era stato programmato per la scorsa estate, ma la pioggia e un vento che è andato in crescendo, ci ha costretti a interrompere la serata quasi subito. Questa sarà quindi l’occasione per tutti per vivere con noi questo progetto con una grande novità, l’arrivo di Giovanni Abbraccivento, uno dei musical performer più interessanti nel panorama italiano, che è vocalmente perfetto per il repertorio Disney», prosegue Sticotti.

«Presenteremo una serie di medley dei titoli più famosi spaziando tra “La sirenetta”, “La bella e la Bestia”, “Il re Leone”, “Mary Poppins”, i nuovissimi “Oceania”, “Frozen”, “Encanto” e tanti altri, omettendo volutamente alcuni classici che abbiamo già frequentato in altre occasioni», aggiunge il performer. «La serata sarà presentata da Umberto Bosazzi e si svolgerà in forma di concerto. Non è infatti prevista una storia che leghi tra loro le canzoni che andremo ad eseguire».

Sul palco ci saranno anche i musicisti Fabio Valdemarin al piano, Antonio Kozina al violino, Marco Steffè alla chitarra, Francesco Cainero al basso e Paolo Muscovi alla batteria. «Un appuntamento perfetto per le famiglie, che si troveranno ad ascoltare le grandi canzoni che conoscono, spesso mescolate con i brani più divertenti, proprio come in ogni lavoro della casa di produzione, che ha sempre saputo alternare ritmi diversi. Si tratta di uno spettacolo bello ma complesso, soprattutto per noi», aggiunge Sticotti.

E proprio lui, che insieme a Elisa Colummi è stato uno degli artisti impegnati nella produzione italiana di un classico Disney come “La bella e la bestia”, spiega che «cantare queste canzoni è una sfida perché mi permette di utilizzare la voce in una modalità moderna, diversa da quella che sperimento in altri contesti. Da piccolo ho sempre guardato i film Disney, il mio personaggio preferito era proprio Lumière, il candelabro che viveva nel castello della Bestia, che peraltro mi è capitato di interpretare da adulto», aggiunge il performer triestino che ha ottenuto anche il prestigioso Premio Massimini dalla stessa Associazione Internazionale dell’Operetta che organizza l’evento.

«Sono sempre felice di tornare a esibirmi in città, non vedo l’ora di tornare a cantare al Rossetti, un teatro in cui sono cresciuto, e di vedere la reazione dei miei due nipotini quando mi sentiranno cantare le canzoni che loro ascoltano sempre». E sempre al Rossetti, nei prossimi mesi, arriverà “Grease” di cui Sticotti ha curato la direzione musicale e ha creato dei nuovi arrangiamenti: «In questo periodo mi divido tra direzione musicale degli spettacoli, grandi eventi e l’insegnamento” che Sticotti porta avanti nelle due accademie più prestigiose d’Italia di musical».

