Loghi e ómini

Chi è Razza, il signor Pino di Buje: l’ultimo custode dell’antico mestiere dello scalpellino

Aveva studiato alle scuole croate e scrivere in italiano non fu facile, ma diventò bravissimo a “riparare” gli errori: Ha inciso i versi che concludono la lirica “Ulisse” per la clinica San Giusto di Gorizia, dove morì il suo autore: Saba

Dino Faraguna