Il Nobel per la letteratura va al norvegese Jon Fosse: “Sono sorpreso, ma non troppo”

Jon Fosse è rimasto «sorpreso ma non troppo» all'annuncio del Premio Nobel per la Letteratura 2023. Lo scrittore norvegese, 64 anni, il cui nome circolava da circa vent'anni, lo ha detto all'emittente pubblica norvegese Nrk, come riferisce la France Presse.

«Negli ultimi dieci anni mi sono preparato con cautela al fatto che ciò potesse accadere. Ma credetemi, non mi aspettavo di ricevere il premio oggi, anche se avevo una chance», ha spiegato Fosse che ha ricevuto la telefonata dell'Accademia svedese mentre stava guidando nei pressi di Bergen, sulla costa occidentale della Norvegia. Considero questo un premio alla letteratura innanzi tutto, senza alcuna altra considerazione».

Il nome dello scrittore e drammaturgo norvegese, autore del capolavoro Settologia, figurava regolarmente nei pronostici da diversi anni. La sua casa editrice norvegese Samlaget aveva preparato un comunicato stampa prima dell'annuncio del Premio Nobel per la Letteratura.

«Sono sopraffatto e grato» ha affermato Jon Fosse

Chi è Jon Fosse

Scrittore estremamente prolifico, classe 1959, autore di romanzi, teatro, saggistica, libri per bambini, Jon Fosse è conosciuto e apprezzato, in Italia, soprattutto come drammaturgo e, sebbene siano poche le opere tradotte, vi si riconosce quella continuità che egli stesso conferma di cercare.

Tutti i suoi testi, infatti, a suo dire, si parlano al di là dei generi, si adattano reciprocamente, si sviluppano l’uno nell’altro scambiandosi i temi e andando a formare un’unica grande opera.

Nella parte più francamente saggistica, Fosse riconosce l’influenza fondamentale di Heidegger, la cui filosofia cercava di descrivere «l’esistenza», così come Fosse – tra i migliori del tardo modernismo europeo – cerca di cogliere la struttura fondante della vita.

Esordì nella scrittura nel 1983 ed è appunto reputato tra gli autori più significativi del teatro contemporaneo. Ha sperimentato diversi generi, dal racconto alla poesia, dalla saggistica ai libri per l’infanzia.