i premi

Mostra del cinema di Venezia, il Leone d’oro è Lanthimos. In sala si alza la voce dei migranti

Matteo Garrone porta all’Italia il Leone d’argento per la regia con “Io Capitano”. Il pensiero ai morti in mare, l’appello per ingressi regolari, l’abbraccio al Marocco

Manuela Pivato