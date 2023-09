A Trieste trame intrecciate di memoria negli incontri di Storia alla Risiera

TRIESTE Con l’arrivo dell’autunno si compie l’ottantesimo anniversario degli eventi storici dall’Armistizio dell’8 settembre 1943 fino alla partenza del primo convoglio di deportati razziali dalla stazione di Trieste verso Auschwitz il 7 dicembre 1943. Per onorare questa memoria, il Museo della Risiera di San Sabba, insieme al Comune di Trieste, alle molte Associazioni regionali e nazionali e col sostegno del Ministero della Cultura hanno organizzato e curato la rassegna storico-culturale “1943-2023. Trame intrecciate di memoria” che nell’arco di tre mesi intende ricordare, sensibilizzare e costruire una memoria collettiva attraverso mostre, rappresentazioni teatrali, presentazione di libri.

«La volontà di ricordare per renderci più responsabili dei fatti storici accaduti anche nel nostro territorio – dice Anna Krekic, Conservatore del Museo della Risiera di San Sabba–Monumento Nazionale – è opera di molte organizzazioni e associazioni che insieme a noi hanno svolto un lavoro di approfondimento storiografico e documentaristico».

Molti degli eventi culturali si svolgeranno nella Risiera, luogo divenuto alla fine del 1943 Campo di detenzione dotato di celle e di un forno crematorio, unico caso in Italia. Il primo evento in programma è proprio in Risiera giovedì (17.30) con l’inaugurazione della mostra “Dall’Italia ad Auschwitz”, già realizzata a Roma nel 2021, che descrive tutte le persone arrestate tra il 1943-1944 nel territorio italiano e deportate in seguito nel complesso concentrazionario di Auschwitz-Birkenau. La mostra resta visibile fino al 3 dicembre.

Venerdì 8 settembre (17.30) al Museo Revoltella ci sarà la presentazione del libro “Il disonore delle armi. Settembre 1943: la mancata difesa della frontiera orientale” di Roberto Spazzali, incontro storico-letterario volutamente inserito nell’ottantesimo anniversario dell’Armistizio. Lo spettacolo teatrale “La notte” che si terrà il 19-20 settembre (alle 21) nella Risiera di San Sabba è un progetto teatrale multimediale tratto dal romanzo autobiografico del Premio Nobel per la Pace (1986) Elie Wiesel che per la prima volta ha autorizzato l’adattamento teatrale del suo testo.

Ancora teatro, ma questa volta in diretta interazione col pubblico, sarà al Liceo scientifico Galilei il 25 ottobre (10.30 e 17.30) con lo spettacolo “In quelle tenebre. La verità è un intreccio di voci” tratto dal libro della giornalista inglese Gitta Sereny che nel 1971 ha intervistato per settanta ore Franz Stangl, comandate dei campi di sterminio di Sobibòr e Treblinka. Il 16 novembre (alle 17.30) al Museo Revoltella verrà presentato il libro “Il lager di San Sabba” di Tristano Matta sulla storia del Campo di detenzione e di Polizia (Polizeihaftlager). Infine, il 7 dicembre, ultimo giorno del programma, è dedicato all’inaugurazione della mostra “7 dicembre 1943: destinazione Lager” alla Risiera di San Sabba (alle 11), evento tradotto anche in inglese e sloveno per permettere una maggiore partecipazione. La sera (alle 21) al Museo Revoltella ci sarà il concerto di chiusura “Trieste porta dell’Est” dei Maxmaber Orkestar che con la loro musica mitteleuropea chiudono il viaggio nelle ombre della storia, ricordando che l’arte di strada è un modello di ricerca musicale e di unione dei popoli. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con richiesta di prenotazione scrivendo a risierasanabba@comune.trieste.it