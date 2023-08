Il 3 ottobre riapre la stagione del Teatro Rossetti di Trieste: ultimi giorni per confermare gli abbonamenti

TRIESTE Si avvicina l’inizio della stagione teatrale e al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia arrivano le prime scadenze: venerdì 1° settembre sarà l’ultimo giorno per la conferma dei posti per gli abbonamenti a turno fisso.

Dal 4 settembre alla biglietteria del Politeama Rossetti e gli altri punti vendita dello Stabile regionale i posti rimasti non confermati verranno messi a disposizione dei nuovi abbonati.

La stagione è ricca di appuntamenti di grande fascino e autori, attori e registi importanti. Si inizia celebrando i grandi autori della città, nomi fondamentali della letteratura del Novecento: la Stagione si inaugura il 3 ottobre con il debutto al Politeama in prima nazionale del nuovo allestimento de “La coscienza di Zeno” nel centenario della pubblicazione del romanzo di Italo Svevo, per la regia di Paolo Valerio con Alessandro Haber.

Il 4 ottobre alla Sala Bartoli sarà la volta di “Saba” con cui Mauro Covacich, autore e protagonista, chiude il suo trittico dedicato ai grandi scrittori triestini. Entrambi gli spettacoli sono nuove produzioni del Teatro Stabile regionale.

Giovedì 31 agosto alle 10 si avvia la vendita dei biglietti per il concerto “From The Rehearsal Room: Trieste LIVE!” con Ramin Karimloo - applauditissimo protagonista del recente “The Phantom of the Opera” - ed Hadley Fraser, quotato attore, musicista e cantante.

La prevendita è dedicata esclusivamente agli abbonati alla Stagione 2023-2024 dello Stabile, il 29 e 30 agosto.

L’evento in programma mercoledì 25 ottobre al Politeama Rossetti è di assoluto prestigio: i due artisti vi celebrano 100 anni di teatro musicale percorrendo il Novecento attraverso 10 brani, uno per ogni decennio, e sfoderano eccellenti doti da showmen nell’introdurli, commentarli e intrattenere gli spettatori. Un feeling che trova le sue radici non solo nella sfavillante carriera di Ramin Karimloo ed Hadley Fraser nel West End, ma anche nella lunga amicizia che li lega e che è nata proprio sui più prestigiosi palcoscenici internazionali.

“From The Rehearsal Room: Trieste LIVE!” è il terzo appuntamento di una serie: i primi due concerti si sono tenuti solo in modalità streaming rispettivamente a Tokyo - durante il lockdown - e poi a Soho (dove i due artisti si erano conosciuti e hanno lavorato assieme).

A Trieste il concerto sarà dunque live per la prima volta assoluta.