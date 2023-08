Il Cortocircuito apre il weekend del Summer Music Festival a Trieste

TRIESTE Sesto e settimo appuntamento con il festival “PGT Summer Music” del Polo Giovani Toti di San Giusto, in Via del Castello 1: giovedì una serata dal titolo “Cortocircuito” con Southern Trip, TurboDobro, Le Trou Electronique e sabato “Indie vibes” con Kalpa, Katana Koala Kiwi, Caspio, Stegosauro. L’ingresso è libero dalle 19.30: si consiglia di arrivare puntuali perché la capienza è limitata (150 posti) e spesso si raggiunge il sold out.

Giovedì aprono la serata due band triestine: alle 20 i Southern Trip, un gruppo di giovani musicisti dai colori blues-rock, con varie sfumature jazz-funk e alle 20.45 le sonorità turbo punk dei TurboDobro.

La chiusura, alle 22.30 spetta a Le Trou Electronique, un progetto fondato nel 2017 da Nicola Marsura (batteria, percussioni), Ruben Rossi (sax tenore e contralto, basso elettrico, sintetizzatori) e Andrea Gava (sintetizzatori, live electronics, produzione), in provincia di Treviso.

La formazione attuale comprende, oltre ai membri originari, Federico “Tich” Gava (sintetizzatori, live dub), Francesco Peccolo (sintetizzatori, live electronics) e Dike Ruan (chitarra elettrica). Il collettivo, che calca i palchi di locali e festival dal 2017 con una formazione modulare e sempre in trasformazione, lavora sulle tecniche dell’improvvisazione, radicale e non, strutturata e libera, con una forte componente psichedelica, mescolando i linguaggi della musica contemporanea e di ricerca con quelli della musica popolare. A Trieste saranno presenti con una formazione a tre: Rossi, Peccolo e Gava.

Sabato alle 20 il primo concerto è di Kalpa. Nome d’arte di Angelo Mallardo, triestino classe 2001, nel 2021 partecipa a X Factor e raggiunge la fase dei Bootcamp. Inizia poi a scrivere in italiano, facendosi produrre un disco (in uscita quest’anno) da Alessandro Giorgiutti, in arte Sesto. La musica di Kalpa è un mix di melodie alternative lo-fi, paesaggi sonori ambient-elettronici, chitarre anni ’90 e synth, con un orecchio che tende al trip-hop e all’indietronica. Lo accompagnano al Toti: Pietro Giannini alla chitarra elettrica, Gibbo Tomasella al basso elettrico, Giorgio Di Gregorio alla batteria e sequenze.

I Katana Koala Kiwi suonano alle 20.45. All’attivo l’ep “Precipitiamo di sicuro”, mescolano tappeti post rock a lumi elettropop. «Le parole – dicono – condivise in una sorta di catarsi collettiva, si accendono e si spengono a intermittenza, lasciando un retrogusto che sa della nostra città, Trieste». Alle 21.30 suona Caspio, alias di Giorgio Di Gregorio, cantante, polistrumentista, appassionato di sintetizzatori, dopo l’esperienza in alcune band, ha dato vita al suo progetto solista di matrice indie elettronica che ha chiamato Caspio. Dopo il debutto “Giorni Vuoti” nel 2019, a fine 2021 ha pubblicato l’ep “Fugit” che contiene anche “Domani!” brano arrivato l’anno scorso tra i semifinalisti di Musicultura, che lo ha portato a esibirsi a Macerata e Recanati. Sabato alle 22.30 chiudono gli Stegosauro, gruppo emo-punk/ math rock dalla profonda campagna veneta, nato nel 2020. A marzo hanno pubblicato il loro omonimo ep d’esordio per le etichette To Lose La Track e Friends of Mine, in collaborazione con una cordata di label nostrane.