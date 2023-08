Trieste, chi sono i Zampolli

TRIESTE. Via Ghega, nei pressi della stazione, è luogo di transito del traffico automobilistico in uscita dalla città. Ma oggi via Ghega è per i più nota per la gelateria Zampolli. Gelateria storica, della quale c’erano altre due sedi: Zampolli di via Cavana e del Viale, così che per i triestini al nome della gelateria si affiancava quello della via spesso pronunciati come fossero un’unica parola.

Cinquant’anni fa doveva competere con i Magazzini Giovanni del periodo d’oro dei jeansinari, situati a brevissima distanza, oggi la gelateria Zampolli di via Ghega è unica, anche perché non ha bisogno di partecipare a competizioni, è premiata annualmente dalla lunga fila di clienti, nonostante le persone che preparano il gelato siano sempre molte e molto veloci. E la memoria del geniale ingegnere cui la via è intitolata è sacrificata al sapore dei gelati. Così accade.

Ma proviamo a non dimenticare Carlo Ghega, che ha legato il proprio nome alla ferrovia Trieste–Vienna e in particolare alla via ferrata del Semmerling, da lui progettata, allora opera arditissima con pendenze mai superate prima senza cremagliere, con le sole locomotive. Carlo Ghega, italiano nato a Venezia da famiglia albanese, poi cittadino austriaco, è ricordato da una targa nella stazione centrale di Trieste. Il suo busto al Museo Revoltella sembra ben conservato nello scantinato. Una sua statua ne ricorda l’opera proprio nella stazione del Semmerling. Peraltro, la sua effige è circolata a lungo in Austria sulla banconota da 20 scellini, valuta che molti sciatori triestini hanno avuto in mano negli anni senza farci caso.

Strada storica

La via è popolata da palazzi di pregio, i passanti frettolosi dovrebbero percorrerla il naso all’insù e godere della vista. Vi si affaccia il Conservatorio statale “G. Tartini”, al civico 10 del palazzo de Rittmeyer, proprietà del Comune di Trieste per lascito testamentario nel 1914 della baronessa omonima.

Il palazzo fu occupato dalle truppe tedesche e teatro nel 1944 di una delle più crudeli rappresaglie del periodo dell’occupazione nazista di Trieste. Una lapide sulla facciata ricorda ancora “la ferocia dell’odiato germanico tiranno…” Il 23 aprile 1944, i nazisti trucidarono 51 detenuti del carcere, appendendone per tre giorni i corpi alle finestre del palazzo, come rappresaglia per un attentato compiuto nel palazzo stesso.

L’amministrazione anglo-americana requisì il palazzo fino al 1954, quando fu destinato a sede del prestigioso Conservatorio che vi è ospitato ancor oggi.

Dirigendosi verso la stazione, al civico 6 si trova Palazzo Degasperi, del 1838 che nulla ha a che fare con il più noto Alcide. Progettato dall’autodidatta Giovanni Degasperi è stato vincolato dalla Sovraintendenza per le sue caratteristiche di: “severità, rigorismo, fedeltà al progetto originario, finiture ed eleganza della facciata...”. Degasperi progettò numerosi palazzi dell’epoca, il più noto è l’attuale sede della Fincantieri, sulle rive, che in origine portava il nome di Albergo Metternich, mutato poi in Hotel de la Ville forse anche perché nel 1848 l’Hotel fu attaccato da alcuni rivoltosi, a causa del nome che richiamava all’odiato Cancelliere dell’Impero Austro Ungarico.

Sfortunate vicende legano Degasperi alla sua ultima opera, Il nuovo Teatro Armonia, in cui morì nel 1848 per un incidente sul lavoro, cadendo da una finestra. Il Teatro fu demolito nel 1912, per le difficoltà a ristrutturarlo con le nuove norme antiincendio (già allora!). È curioso osservare che nei pressi del centro commerciale di Montedoro, si trova un residence il cui ingresso è decorato da sei Cariatidi, statue che provengono proprio dalla facciata del Teatro Armonia e traslocate là chissà come. Lo scultore delle Cariatidi è il veneziano Angelo Cameroni, autore delle statue della facciata del Museo Revoltella, prospiciente piazza Venezia, e della Madonna della Navigazione del Castello di Miramare e di numerosi monumenti funerari nel cimitero di Sant’Anna.

Torniamo ai gelati, al civico 8. Se chiedete del signor Zampolli, si presenterà il titolare, spesso presente al banco, ma sarà Giulio Piccin a venire da voi. È lui che assieme alla consorte Gabriella ha mantenuto le capacità artigianali della famiglia Zampolli. Precisamente dei due fratelli Michele e Giovanni, provenienti dalla Val di Zoldo, che iniziarono a produrre gelati prima in viale XX settembre, attorno agli anni Trenta del secolo scorso, poi in via Cavana e in via Ghega. L’azienda passò poi alla gestione dei Piccin, originari di Cappella Maggiore, vicino a Vittorio Veneto dove gli Zampolli stessi si erano poi trasferiti.

La continuità

Quando chiedete del signor Zampolli nessuno vi correggerà, giustamente, perché l’adesione alle caratteristiche artigianali apprese in via Cavana è vivissima, inutile raccontare a tutti la storia, vengono per il gelato e di solito chiedono del titolare per complimentarsi. Chi ha assaggiato la cassata con o senza canditi o lo spumone Zampolli di allora, oggi continua a prenderli, e se la memoria non tradisce proprio tutti, con la medesima soddisfazione, forse aumentata proprio perché ritrovare gusti e profumi dell’infanzia è sempre un fenomeno magico. Come aveva intuito Marcel Proust che se fosse passato da Zampolli, invece di continuare con le Madeleine strozza scout, avrebbe certamente esteso la già non brevissima Recherche, soffermandosi sui gelati!

Lo hanno capito molti clienti speciali, tra cui si annoverano Presidenti del Consiglio, tutti i politici di stanza in piazza Oberdan, favoriti dalla vicinanza del palazzo del Consiglio regionale, il critico d’arte Vittorio Sgarbi in visita guidata con l’architetta Fornasir quando non era ancora un discusso personaggio di spettacolo politico, oppure l’attore Sebastiano Somma e tanti altri. Oppure artisti famosi come Bobby Solo, mezzo romano mezzo triestino, che ha passato le estati tra un tuffo a Grignano, una gita col tram di Opicina e, tappa fissa, il cono gelato da Zampolli, ammirato dal vederlo servire con uno strano cucchiaio, il porzionatore, che faceva palline, lui abituato alle spatolate romane.

Ferri del mestiere

A questo proposito è curioso osservare che i porzionatori, geniali strumenti meccanici che permettono di raccogliere le palline, vennero importati a Trieste da un altro Zampolli, di nome Antonio che girava con un carretto di gelati in città negli anni Trenta. Se li procurò dai marinai americani perché i porzionatori erano stati brevettati a Pittsburgh da Alfred Cralle, modesto dipendente di hotel appassionato di meccanica, che aveva osservato la difficoltà a servire i gelati. Ancora oggi ci sono due scuole, quella dei gelatai siciliani che servono esclusivamente con spatole e quella dei gelatai veneti che usano i porzionatori e servono palline, unità di misura del gelato, interpretata sempre con generosità in via Ghega.

Mentre l’invenzione del cono è contesa. Dovrebbe vincere il brevetto ottenuto negli Stati Uniti da un emigrante, Italo Marchioni nel 1903. Ma è di maggior fascino l’intuizione di un ristoratore siriano a New York. Per un amico gelataio preparava la zalabia, una pasta croccante, e la arrotolava a cono per contenere il gelato. E i coni prodotti negli Stati Uniti furono poi importati proprio a Trieste da un produttore ungherese.

Gusti e clienti

Zampolli-Ghega è sempre stato al passo con i tempi, i gusti offerti ai clienti sono più di 70, a seconda della stagione, con le varietà di frutta estive, anche 80. Con alcune invenzioni, come i “senza nome 1, 2, 3” variegati di grande successo, nati dall’esperienza. Alcuni durano un baleno, come i Puffi blu, di altri la richiesta è così alta che la vaschetta viene cambiata più volte al giorno. Oggi il più richiesto è il variegato-Nutella, seguito a ruota dai variegati della casa.

Raggiungere la gelateria nella trafficata via Ghega richiede sapienza. Una sosta rapida in automobile - selvaggia e motivata - è per fortuna concessa. Perché proprio di fronte alla gelateria non si dà fastidio a nessuno, c’è un codice di comportamento molto civile, ci si ferma solo per comprare il gelato e via.

I clienti corretti e virtuosi, specie se vengono in coppia, si dividono i compiti, uno scende e acquista il gelato, l’altro rimane in auto e gira l’isolato finché non ritrova il partner armato di vaschetta o dei coni. Certo, se sei solo è più complicato, non ci sono parcheggi nei pressi. A volte, specie nelle sere d’estate, c’è fila, e si rischia comunque la multa, perché c’è divieto di fermata. Si sa che la multa costerebbe più del gelato e c’è la sottrazione di due punti patente, ma resiste la speranza che il vigile sia impegnato con qualcosa di più urgente di una sosta veloce per il gelato di Zampolli.

Di giorno perlopiù non c’è la fila. Eppure, i clienti di Zampolli sono moltissimi. I titolari sono consci di dover favorire la sosta istantanea o il giro dell’isolato, e favoriscono il turn over con un servizio rapidissimo! Il numero delle persone che servono al banco è spesso superiore al numero dei clienti! Un modello per tutta la grande distribuzione dove si fa sempre la fila alla cassa, o se non c’è fila, la chiudono!

La velocità con cui preparano le vaschette da Zampolli è invidiabile, tenuto conto dei clienti che chiedono tre gusti diversi nella stessa pallina, ci pensano neanche fossero di fronte al tema di matematica della maturità, o non sanno cosa vogliono e scorrono tutti i cartellini dei gusti, per poi inevitabilmente fermarsi a quello “senza nome”, che li toglie dall’imbarazzo. A dispetto di quelli che ci ripensano, o vengono in coppia, devono prendere 20 palline e discutono su ognuna.

A contraltare di questi esempi, ci sono i clienti virtuosi: quelli che “10 creme, scelga lei”, quelli che “un trancio completo di cassata”, quelli che “10 palline di caffè”, quelli che “basta uno scotch sulla scatola, senza incartare!” “per favor, ghe pago 20 balente, la metti quel che la vol, fazo un giro co l’auto che la go in seconda e torno al volo, la ex cussi cocolo?”.

Sopra ogni cosa la gelateria Zampolli è contraddistinta da un elemento raro: la cortesia. Un esercizio che richiede anni di allenamento, consuetudine, preparazione e un’indole innata. Ogni giorno, anche nei momenti di ressa, anche prima delle file Covid-linked, spiccano per la capacità di rispondere con cortesia alle richieste più strane, di comporre gli inevitabili bisticci tra clienti “Son prima mi sa, cocolo!” “No te me vedi no son miga trasparente” … con tutte le variazioni del caso, l’attitudine a orientare il cliente tra le decine di gusti offerti.

Ciò si deve ai coniugi Giulio e Gabriella, e alle loro figlie Giulia e Claudia, garanzia di continuità di stile, ma anche di rinnovamento e poi gli altri, che lavorano da Zampolli-Piccin da decenni. Se c’è bisogno di un nuovo aiutante questi si allinea immediatamente allo stile.

Ai tavoli

Se siete in un momento di stress, se volete pasteggiare con il gelato, semplicemente se volete goderne le sfumature, sedetevi al tavolo e non abbiate fretta. Anche perché il gelato mantenuto in freezer a casa, cambia, perde la sua consistenza originale, caratteristica fondamentale che completa e affina il gusto. Già i tavolini di Zampolli sono uno spettacolo: con il supporto ghisa e il piano in marmo, ricordano molto quelli della ex sede di via Cavana, ma non sono gli stessi, sono frutto di una accurata ricerca dell’architetta Barbara Fornasir, che nel 2000 ha curato la ristrutturazione del luogo.

La stessa Fornasir ha progettato l’arredo di numerosi locali pubblici, sempre con originalità e successo. Fra i quali i caffè di piazza Ponterosso. Qui da Zampolli-Ghega ha saputo coniugare le necessità commerciali dell’area tecnica di preparazione dei gelati, quella della esposizione e quella di relax, creando un’ambiente fortemente caratterizzato da un grande pannello fotografico (che fa scorgere la Fornasir stessa mentre in Vespa porta la borsa) e dai rivestimenti delle pareti con preziosissime ceramiche fiorentine. Il risultato è gradevolissimo.

Mi permetto un suggerimento: scegliete la Berlina, con pallina di gelato, panna a mano (da non confondersi con la più nota panna montata, non c’è confronto!), sciroppo (topping). Ci sono le classiche: al cioccolato e all’amarena, poi potete sbizzarrirvi con la fantasia, magari scrutando la reazione di chi vi serve, sempre cortese, ma che qualche volta non riesce a controllare un moto di sorpresa di fronte a certi accostamenti almeno bizzarri: per tutti la frutta con le creme, si può fare ma ne soffre l’armonia, hanno consistenze diverse, bisticciano, si incrostano. Meglio separarle: o creme o frutta.

Alcuni sono fedeli allo stesso gusto, altri vorrebbero assaggiarli tutti assieme e chiedono tre gusti in una pallina sola. Facendo molta attenzione potrete osservare una piccola impercettibile smorfia di disgusto in chi raccoglie l’ordinazione stravagante, ma non lo fa vedere, perché i gusti sono gusti e vanno rispettati, anche se non proprio condivisi!

La novità

L’ultima novità sono i carrelli-gelato a noleggio per le feste in casa, per un regalo inatteso e sempre gradito. Hanno successo e non creano problemi. Sono stati usati in vario modo, da pasto unico in feste di matrimonio e sorpresa nel caldo estivo. Smontabili e facili da caricare in qualsiasi autovettura. Mantengono il freddo per 5-6 ore, più del tempo della festa, e sono gioia dei bimbi e degli adulti. Sono pratici e si possono mettere piegati in auto. Volete organizzare una festa facile: prosciutto in crosta e gelato in carrello. Basta per tutti, qualsiasi numero di invitati, bambini o adulti, saranno felici, dappertutto!

Zampolli rimane l’unica gelateria che chiude i battenti a mezzanotte ed è facile capirlo passando da via Ghega. A quelle ore si crea una strettoia, complice la riduzione del traffico e, soprattutto nelle calde serate estive, c’è sempre la fila. Che sia il recupero dal Covid, che sia il piacere perenne del gelato estivo, che sia il desiderio di girare di notte. Questa rimane una tappa fissa. Grazie “signor Zampolli”, da Cappella Maggiore, ormai triestino per merito! —