Paola & Chiara sbarcano a Lignano con “Mare Caos”

LIGNANO «Lo show all’Arena Alpe Adria di Lignano sarà un’occasione per riabbracciare il nostro pubblico e trascorrere una serata speciale con loro. Lignano è una località mitica, ci siamo state tante volte e abbiamo bellissimi ricordi che ci riportano alle iconiche estati del Festivalbar; non vediamo l’ora di tornare a calcare quel palco e regalare un live all’insegna della festa e del divertimento».

Paola & Chiara, protagoniste dell’estate in musica con la loro hit “Mare Caos”, la freschissima collaborazione con i Boomdabash in “Lambada” e la nuova esplosiva versione di “Vamos a bailar with Tiziano Ferro” con la produzione di Gabry Ponte, fanno tappa in regione con il loro “Paola & Chiara per sempre estate” domenica alle 21 per la rassegna Nottinarena all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, rassegna organizzata da Fvg Music Live e Vigna PR in collaborazione con il Comune di Lignano e PromoTurismoFvg.

A condividere il palco con le sorelle Iezzi, vestite da Dolce&Gabbana (con cui collaborano dal 2000), ci sono: Andrea Montalbano (chitarra), Terence Strambini (basso) e Paride Surace (batteria), con la direzione musicale di Michele Monestiroli, i ballerini che eseguono le coreografie ideate dal direttore artistico Luca Tommassini.

Nate come coriste degli 883, il loro successo è iniziato nel 1997 con la vittoria di “Amici come prima” al Festival di Sanremo. Nello stesso anno sono fra gli artisti che aprono il concerto di Michael Jackson (History World Tour) allo Stadio San Siro di Milano. Dopo anni di successi e tormentoni, con 5 milioni di dischi venduti, nel 2013 il duo decide di sciogliersi. Ricompaiono in grande spolvero a Sanremo 2023 con “Furore”.

«Erano dieci anni che non cantavamo insieme. Il tempo passa – dicono le sorelle – e non te ne accorgi. Come abbiamo deciso di tornare? Ce lo chiedevano ogni anno in realtà. Le voci erano molto insistenti. In estate il pubblico lo chiedeva a gran voce, è stato l’internet a volerci di nuovo insieme. Ci siamo divertite a Sanremo e sono seguite diverse date. Non vedevamo l’ora di andare in tour». Quasi una “seconda giovinezza” piena di energia, impegni, soddisfazioni.

«È stato ed è un vortice continuo di emozioni, il nostro pubblico – proseguono – ha voluto fortemente il nostro ritorno e fin da subito ci ha accolto con amore e stima. Siamo felicissime di ogni singolo capitolo di questa nostra reunion, da Sanremo al tour, da “Per Sempre” a “Mare Caos”, “Lambada” e “Vamos a bailar with Tiziano Ferro” e siamo infinitamente grate per come il nostro lavoro sia stato accolto e apprezzato».

Sulla scia del successo dell’ultimo progetto discografico “Per Sempre” (Columbia Records/Sony Music Italy), che ha debuttato sul podio Fimi degli album e dei vinili più venduti, trainato dalla sanremese “Furore” (Disco di Platino), e sulle note dei brani più amati di sempre, Paola e Chiara sono ormai inarrestabili: «Vogliamo viverci appieno tutte le meravigliose emozioni che il nostro tour estivo ci sta regalando – concludono – e che fino a settembre ci vedrà impegnate tra i festival più importanti d’Italia, poi chissà… quello che ci auguriamo è che la nostra musica possa continuare a farvi cantare e ballare ancora per tantissimo tempo».