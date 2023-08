Ora “Stiamo freschi!” con il Pupkin Kabarett al Giardino Pubblico di Trieste

TRIESTE Giovedì alle 21 al- Giardino Pubblico Muzio De Tommasini va in scena “Summer Pupkin cap. 2 - Stiamo freschi!”

Un’altra corroborante serata a prova di malinconia post ferragostana con il Pupkin Kabarett, la Niente Band e ospiti assortiti pronti a sbucare a sorpresa dai cespugli.

La serata tenterà di dare risposte a molte fondamentali domande che ci assillano tutti i giorni: ci sarà vita dopo la morte e, se sì, ci cadrà ancora in testa la goccia della Galleria di Montebello? Il cambiamento climatico verrà risolto con scelte coraggiose e definitive del tipo “più ombrelli per tutti”? Ci sarà ancora il reddito di cittadinanza e magari verrà devoluto a chi dimostrerà di non averne assolutamente bisogno? I comici più strampalati del Nord Est sono pronti a sfidare gli allerta meteo e gli allerta da talk show estivo con la senile baldanza che li contraddistingue e li fa ammirare nei circoli più esclusivi di burraco. Laura Bussani, Stefano Dongetti, Alessandro Mizzi, la soubrette americana Erin Mclinney e l’inossidabile niente Band avranno come ospiti il cantautore Marco Rossignoli e l’attore e amico di vecchia data Ivan Zerbinati.