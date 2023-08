Malika Ayane, Dante Spinotti, il “Comandante” di Veronesi e Covacich a Pordenonelegge

PORDENONE La letteratura fa spettacolo a Pordenonelegge: dal 13 al 17 settembre, ritorna Parole in scena, l’incrocio fra la letteratura e la voce viva degli artisti, con il calore del palcoscenico. Tanti i protagonisti in questa 24° edizione: a cominciare dalla cantante Malika Ayane, che sabato 16 settembre, alle 17 nello Spazio San Giorgio, presenta al festival la sua prima prova letteraria, “Ansia da felicità” (Rizzoli), una raccolta di racconti in cui tutti i protagonisti vivono in uno stato costante di ansia da felicità. In dialogo con Valentina Gasparet, l’artista ci guiderà alla scoperta della felicità che sboccia improvvisa, o che si spegne perché ci siamo incastrati negli sguardi di qualcuno: bastano un attimo, un imprevisto, un bicchiere in più per cambiare di segno le nostre giornate.

Sempre sabato 16 è in programma il dialogo che vedrà protagonisti lo scrittore Sandro Veronesi e il regista Edoardo De Angelis, autori del romanzo biografico “Comandante” (Bompiani), dedicato alla figura di Salvatore Todaro, ufficiale della Regia Marina italiana che in piena guerra disobbedisce agli ordini tedeschi e salva i nemici appena affondati col suo sommergibile. Da questo libro è tratto il film che De Angelis ha diretto, protagonista l’attore Pierfrancesco Favino, evento di apertura della 80° Mostra di Venezia. Alle 21 al Teatro Verdi, Veronesi e De Angelis si confronteranno, fra parola scritta e film, intorno a una storia memorabile e alla personalità del Comandante del sommergibile Cappellini: il racconto dell’atto eroico compiuto durante la Seconda guerra mondiale è anche il grido dell’indignazione e della speranza contro la barbarie di ogni conflitto.

A proposito di cinema, altrettanto atteso è l’incontro con il maestro della fotografia Dante Spinotti, un’anteprima di Pordenonelegge in collaborazione con Cinemazero: domenica 17 settembre, alle 17.30 al Capitol, per la prima volta Spinotti presenterà la sua autobiografia in uscita il 22 agosto per La nave di Teseo, “Il sogno del cinema. La mia vita, un film alla volta”, scritta con Nicola Lucchi. La vita e la carriera di Dante Spinotti sono state un lungo viaggio che l’hanno portato dalla natia Carnia a Hollywood dove ha lavorato con grandi registi da molti anni, firmando capolavori come Manhunter, Insider, L’ultimo dei mohicani, Nemico pubblico e L.A. Confidential. In dialogo con Riccardo Costantini, responsabile eventi di Cinemazero, Spinotti si racconterà dagli esordi come fotografo della squadra di calcio del suo paese, alle prime produzioni importanti che lo portano a coronare il suo sogno di lavorare nel cinema.

E ancora in tema di cinema, il festival proporrà l’anteprima del docufilm “Cavalcando la tigre”, biografia dell'industriale pordenonese Lino Zanussi: la presenterà il regista e sceneggiatore dell’opera, Piergiorgio Grizzo, giovedì 14 settembre, alle 20.45 nella Sala Grande di Cinemazero, che ha collaborato all’evento. Sarà l’occasione per ripercorrere, nel dialogo condotto dalla giornalista Marianna Maiorino, il “miracolo” di Lino Zanussi, industriale friulano infaticabile e visionario, capace di trasformare in meno di vent'anni un'officina che produce e ripara stufe a legna nell'azienda padrona del mercato europeo degli elettrodomestici.

Lo scrittore triestino Mauro Covacich, dopo aver portato in scena le sue letture performative intorno a Joyce, Svevo e Saba, proporrà a Pordenone un reading dall’ultimo libro, “L’avventura terrestre” (La nave di Teseo): sempre sabato 16 settembre, alle 21 nella Sala Ridotto del Teatro Verdi, proietterà gli ascoltatori insieme al suo protagonista dentro il lungo, interminabile weekend di attesa del responso medico, immersi nell’atmosfera video-sonora realizzata dall’autore.

E torna a “Parole in scena” un grande fumettista, Davide Toffolo, frontman della band Tre allegri ragazzi morti. Venerdì 15 settembre, alle 21.30 al Capitol, sarà protagonista di un incontro di favola, fumetto e arte grafica, ispirato al recentissimo “Bestiario” edito Feltrinelli.