Rinviato al 15 dicembre il concerto del trio austriaco Elektro Guzzi

TRIESTE E’ stato annullato e rinviato al 16 dicembre alle 20.30 all’Hangar Teatro di Trieste il concerto del trio austriaco Elektro Guzzi previsto martedì 8 agosto alle 21 al Giardino pubblico di Trieste.

Trio di chitarra, basso e batteria, gli Elektro Guzzi superano il confine tra analogico e digitale, eseguendo dal vivo la techno con la spinta di una macchina e il dettaglio sonoro di uno strumento - senza computer o looper.

L'impareggiabile fascino delle loro energiche performance dal vivo - si vede come ogni suono viene creato proprio dal vivo sul momento - li ha resi una scelta primaria per festival di musica dance all'avanguardia come Roskilde, Sónar (due volte nel programma ufficiale), Mutek, Melt!, Stop Making Sense, C/O Pop, Eurosonic, Extrema, Iceland Airwaves, Sziget, Dancity, Spring Festival e molti altri in Europa, Nord America, America Latina e Giappone. Inoltre, il loro viaggio ha portato gli Elektro Guzzi nella maggior parte dei club europei, con esibizioni al Fabric e in ogni singolo piano del Berghain.

Un EP collaborativo con KiNK qui, un nuovo spettacolo audiovisivo dal vivo là, un podcast di Resident Advisor o un album con un ensemble di tromboni - gli Elektro Guzzi sono sempre in movimento, sempre in continua evoluzione. L'ultima trovata del trio è la loro etichetta Palazzo Recordings, una piattaforma fai-da-te per i suoni più ruvidi e le opere di artisti visivi, con una serie di feste nella loro città natale, Vienna, per festeggiare ogni uscita.

Attivi da 15 anni, hanno pubblicato dieci album, sette EP e vari singoli e remix. Nel corso della loro carriera hanno collaborato con grandi musicisti con cui condividono la stessa visione della musica. Alcune di queste collaborazioni sono state registrate ma non sono state rese disponibili al pubblico fino ad ora. Il loro ultimo album “Lost Tracks” è una compilation di “brani perduti” che hanno aspettato a lungo sugli hard disk della band di essere riscoperti e finalmente resi disponibili a tutti. Sarà possibile ascoltare questi brani dal vivo durante il concerto dell’8 agosto all’area gazebo del Giardino Pubblico Muzio de Tommasini.

L’evento è organizzato da Hangar Teatri in collaborazione con Kino Šiška e Casa del Cinema di Trieste.

Biglietto intero 6€, ridotto 4€. Per maggiori info info@hangarteatri.it o +39 3883980768. Biglietti acquistabili in prevendita su vivaticket.com