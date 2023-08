Sulla Rai un tv movie dedicato all’esodo istriano con Andrea Pennacchi

TRIESTE Tra i palinsesti Rai per l'autunno/inverno 2023 e la primavera 2024 ci sarà anche una serie tv dedicata all’esodo istriano. Si tratta de “La rosa dell'Istria”, un tv movie che farà luce, con un'angolazione "non politica, non ideologica", sulla storia "poco raccontata" dell'esodo istriano.

Verdiana Bixio, presidente della casa di produzione Publispei, marchio storico della serialità italiana (da Un medico in famiglia ai Cesaroni, a Tutti pazzi per amore) e con un patrimonio musicale enorme, racconta così il progetto cui sta lavorando.

Liberamente ispirata al romanzo “Chi ha paura dell'uomo nero?” di Graziella Fiorentin (edizioni Mursia), “La rosa dell'Istria” "è una grande storia di amore, ma anche una storia che racconta cosa significhi essere o non essere a casa, come si vive lo sradicamento. Non è un film sulle persecuzioni di Tito, ma una storia intima sul dopo esodo, raccontiamo persone - dice in un'intervista all'Ansa - che hanno dovuto cercare salvezza, famiglie divise con anziani rimasti e giovani profughi".

La regia del period drama è di Tiziana Aristarco e tra i protagonisti c'è Andrea Pennacchi, "oltre ad una giovane attrice di talento e tanti altri".

La vicenda è quella della giovane Maddalena Braico, costretta ad una fuga rocambolesca in treno per raggiungere gli zii in Friuli mentre il suo mondo crolla, il fratello Niccolò forse è morto e in Italia si sente quasi straniera, fino all'incontro salvifico con Leo.

L'idea per questa coproduzione Rai Fiction-Publispei-Venicefilm è di andare in onda per il Giorno del Ricordo, il 10 febbraio su Rai1.