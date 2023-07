Massini e Barbarossa al Castello di San Giusto : «Vi raccontiamo cos’è veramente l’amore»

TRIESTE Due intellettuali moderni, un cantautore e un drammaturgo condividono il palco per affrontare “La verità, vi prego, sull’amore”. Un vero e proprio processo che vede l’amore sul banco degli imputati.

Sono Luca Barbarossa e Stefano Massini i due fuoriclasse che venerdì sera arriveranno al Castello di San Giusto alle 21, impegnati a scambiarsi parole e musica in un appuntamento decisamente non convenzionale.

Quella che Vigna Pr e Good Vibrations Entertainment presentano all’interno del cartellone di Serestate è una serata di alto livello che si prannuncia un susseguirsi di emozioni. «È un appuntamento teatrale stimolante e nuovo - spiega Luca Barbarossa -, le persone ascoltano storie che non hanno mai sentito e canzoni che prima di questo spettacolo non esistevano, che ho composto ad hoc. Il nostro desiderio era di proporre qualcosa di nuovo, di non convenzionale».

Massini è d’accordo e afferma che «in questo spettacolo c’è un grandissimo cantautore che si incontra sulla scena con un cantastorie e niente è più ricco di contaminazione di questo incontro. L’amore è un tema fondamentale che necessita di essere preso di petto. Prendo un caterpillar, una ruspa e faccio a pezzi i luoghi comuni e tutto ciò che ci aspettiamo di ascoltare sull’argomento. Ciò che vi si trova, quindi, è una verità feroce. Si parte da un processo al quale viene chiamato l’essere umano, citato in tribunale dall’amore stesso per il reato di calunnia». «L’amore chiede che venga detta la verità sul suo conto. Un’ indagine affidata a due amici che cercano di portare il pubblico dentro alla storia», aggiunge Massini.

Due amici, due uomini, che come molti altri grandi del passato, riescono a sublimare attraverso le note e le parole uno dei sentimenti capaci di muovere il mondo intero. E spesso sono stati proprio gli uomini, nella letteratura o nel teatro a scrivere d’amore con estrema abilità. Massini spiega che «in questo lavoro si parla anche di donne come Emily Dickinson, e della sua storia bellissima. Quella di una ragazzina che scrive dell’amore senza averlo mai provato e poi vive una bellissima storia che io racconterò. C’è anche Alda Merini, che disse: “io non ho paura della morte, però ho paura dell’amore”». «È uno spettacolo contraddittorio- prosegue Massini- il titolo arriva da un componimento di Auden, ma si scopre quasi subito che il titolo stesso è un po’ fuorviante, perché parla della verità, quasi promettendone una alla fine, ma in realtà una sola realtà sull’amore non esiste: ne esistono tante». «L’amore è onnicomprensivo - spiega il drammaturgo -, non si può ridurre in un’unica equazione. Parleremo anche di come la scienza abbia provato a definire l’amore e di come sia curioso che a scuola non esista un’educazione all’amore. Eppure studiando la letteratura e la grande poesia, scopriamo qualcosa sull’amore»

Barbarossa, dal canto suo rivela come «noi uomini abbiamo avuto grandi insegnanti: le donne, che sanno vivere l’amore con un coraggio e un trasporto totale. Quello che so dell’amore lo ho appreso dalle donne che ho avuto la fortuna di amare. Sono stato piu amato di quello che ho avuto modo di ricambiare. Gli uomini non fanno altro che raccontare quello che hanno ricevuto. Come cantava James Brown “It’s a Man’s Man’s Man’s world”. Ma noi parleremo di molte donne».

Massini, poi, è l’unico drammaturgo italiano che vinto un Tony Award, l’oscar del teatro americano, per il suo spettacolo “Lehman Trilogy”, anche se egli stesso si definisce «un ipercrtico, un inquieto per definizione, per me l’opera che scrivo è sempre imperfetta». Barbarossa invece confessa di avere avuto la fortuna di «ottenere l’affetto del pubblico che mi ha seguito e questo mi ha dato la forza e il coraggio di osare. C’è un canale diretto tra me e chi mi segue che mi permette di agire liberamente senza ansia dei risultati: che sia il nuovo disco “La verità sull’amore”, il mio libro, o le mie incursioni teatrali».