Al Castello di Udine arriva Madame: «Canto l’amore puro»

UDINE «Con la mia band ci siamo preparati riarrangiando i brani dei miei due album». La cantautrice e rapper Madame, venerdì alle 21.30, è al Castello di Udine dove presenterà i suoi successi, tra cui i dischi d’oro e platino “Baby”, “Marea”, “Tu mi hai capito”, “Luna”, “Voce”. Madame, pseudonimo di Francesca Calearo, vicentina classe 2002, ha ottenuto notorietà nel 2018 con “Sciccherie” e ha poi partecipato al Festival di Sanremo 2021.

Chi la accompagna sul palco a Udine?

«Sono molto felice di avere con me Dalila Murano alla batteria, Karme Caruso alle tastiere, Estremo alla consolle e Nazzaro al basso. Cito anche Luca Faraone che ha lavorato a tutti gli arrangiamenti ed è stato in studio durante le prove con noi, per armonizzare la scaletta».

Che tipo di concerto è?

«Ha più momenti, sia energici che intimisti, uno spettacolo molto versatile».

Il suo secondo album?

«Richiede diversi ascolti, non è immediato: i temi scorrono come frutti proibiti da assaggiare, fino al finale. Sesso, carne, pregiudizi, ma non solo, in una delle tracce finali, “Avatar”, dico “l’amore non esiste”. Sembra una visione pessimista, ma non è così. Il pezzo nasce da un fatto: una sera, a un certo punto, ci siamo trovati con delle persone a ballare bendati. Una donna, spruzzando dell’acqua profumata, ha iniziato a sfiorarmi e mi sono immaginata una luce che usciva dal mio petto e che mi collegava a lei. Era amore puro. E così è nato il mantra “tu non esisti, ma io ti sento”. L’amore per me è anche quella connessione».

Un concept sull’amore?

«Voglio mettere in luce l’amore in tutti i modi in cui può essere declinato, ma se devo dirvi come lo vivo io, è nel modo più sano possibile, perché voglio tenere un equilibrio psicologico buono. Quando ho vissuto momenti tossici ho sempre frequentato la terapia con molto piacere».

Le differenze dall’esordio?

«C’è molto di me in questo disco. A livello di scrittura, ho iniziato ad avere un’esigenza più comunicativa e diretta. Prima era più un esercizio di stile, ora ho qualcosa da dire. Con il primo disco mi sono presentata, ho fatto vedere le mie possibilità, mentre reputo questo il mio primo vero progetto. Ho scritto molto meno, come quantitativo di parole, però ho detto molto di più. Un cambiamento artistico grande. E poi ho fatto più musica, nel primo c’erano più basi urban».