Måneskin a Trieste, tra prove allo stadio e momenti di relax al mare

TRIESTE I Måneskin, la band italiana più conosciuta al mondo, sono pronti a conquistare ora anche gli stadi, con Roma e Milano sono già sold out. C’è ancora qualche biglietto per la data zero che parte proprio da Trieste domenica 16 luglio alle 21 allo Stadio Rocco (apertura cancelli alle 17, vendita biglietti 16-21). Oltre 24 mila biglietti venduti, rimane qualche posto disponibile nelle tribune laterali.

La band è arrivata in città giovedì per le prove, come dimostrano i selfie dei fan scattati già allo sbarco all’aeroporto di Ronchi e subito postati online.

Tra una prova e l’altra i musicisti si sono concessi anche qualche momento di relax al mare, come dimostrano le foto postate oggi su Instagram da Victoria. Assieme a loro c’è Martina Taglienti, amica storica della band e nuova fiamma di Damiano.

Per il grande pubblico del concerto dei Måneskin allo stadio Rocco, saranno a disposizione anche i bus navetta, che collegheranno diversi parcheggi cittadini con l’area dell’impianto sportivo.

L’attivazione del servizio, che nei giorni scorsi era stata anticipata dall’assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi, è stata comunicata nei dettagli dal Comune di Trieste. Già pronti da qualche giorno poi i divieti, relativi a sosta e viabilità, che interesseranno Valmaura.