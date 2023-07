Gala Night per il Fantasma dell'opera a Trieste

Al teatro Rossetti di Trieste va in scena la serata “Masquerade: A night at the Opera”, che invita gli ospiti a onorare il musical con maschera e dress code. Una serata tra maschere, rose rosse, ribolla e gelato nel foyer, poi la festa al Salone degli Incanti. Nelle foto di Francesco Bruni, alcuni dei partecipanti