Concorso Corrado Premuda, il video vincitore "La scuola del vento"

I vincitori della prima edizione del “Concorso Corrado Premuda per Essi”, promosso da Triestebookfest, con la media partnership con “Il Piccolo” di Trieste e il sostegno della Fondazione Pietro Pittini, sono stati premiati alla libreria Knulp, in via della Madonna del Mare 7a.Questo è il video "La scuola del vento" realizzato dal collettivo composto da Nicole Bellemo, Krystal Carmeli, Marko Jovic, Nicole Lezzi e Luca Severi dello IAL Trieste (l’Istituto di formazione dove insegnava Corrado Premuda), risultato vincitore della sezione perché "con raro ritmo e morbin (tutto triestino) ci presenta lo IAL, la scuola alberghiera da loro frequentata in cui, fra immagini delle lezioni ed esercitazioni pratiche, ci racconta la tragica leggenda dell'amore fra Bora e Tergesteo rispolverata da azzeccatissime rime baciate e irresistibili motti triestini".

01:57